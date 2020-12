Bons plans iOS : Florence, The Uncertain, Vekt

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Florence, The Uncertain, Vekt. L'occasion d'économiser 34,5€ !



Applications gratuites iOS :

Picture Perfect (App, iPhone / iPad, v5.1, 33 Mo, iOS 9.0, Ashish Kumar) passe de 2,29 € à gratuit. Picture Perfect est un moyen simple et amusant de faire de belles photos en quelques secondes.



L'application apporte également des fonctionnalités que vous ne trouverez sur aucune autre application mobile telle que «ToneCurve», qui vous permet de modifier simplement en cliquant et en faisant glisser les zones que vous souhaitez modifier.



Les + : Très complet

Des filtres, des effets, du dessin et de la retouche Télécharger l'app gratuite Picture Perfect





YoWindow Météo (App, iPhone / iPad, v2.9.1, 69 Mo, iOS 9.0, Pavel Repkin) passe de 3,49 € à gratuit. Une application météo proposant un paysage animé qui reflète la météo en temps réel. Déjà adopté depuis un moment à la rédaction, YoWindow propose de faire défiler l'écran pour comprendre comment le temps va changer tout au long de la journée.



Prévisions pour la journée et pour quelques jours à venir. Les infos météo sont fournies par yr.no et NW.



Les + : L'interface Télécharger l'app gratuite YoWindow Météo





Vekt (App, iPhone, v2.4.1, 31 Mo, iOS 13.0, Hidde van der Ploeg) passe de 2,29 € à gratuit.

Peut-être cherchez vous à perdre du poids ou à en gagner ? Que diriez-vous d'avoir un suivi de votre poids ? C'est ce que propose l'application Vekt.



C'est simple, au lancement, entrez votre poids objectif, puis revenez chaque jour/semaine pour mettre à jour votre poids actuel.



Les + : Pratique si on a pas de balance connectée

Intégration Healthkit

Apple Watch Télécharger l'app gratuite Vekt





Jeux gratuits iOS :

Fox Eats Chicks (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.07, 14 Mo, iOS 8.0, Geza Maurer) passe de 3,49 € à gratuit. FOX EATS CHICKS est un jeu de plate-forme en style pixel-art avec un mélange de furtivité, puzzles et action.



En effet, Fox Eats Chicks vous place au sommet de la chaîne alimentaire. Prenez le contrôle d'un renard rusé, et passer rapidement à travers chaque niveau engloutissant chaque oiseau. Mais attention, vous devrez réfléchir et utiliser vos capacités furtives pour chasser chacun d'entre eux.



Les + : Des notes à chaque niveau basées sur la vitesse

85 niveaux au look bien différents Télécharger le jeu gratuit Fox Eats Chicks





Hazmat Hijinks (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v4.0.4, 63 Mo, iOS 11.4, National Spork LLC) passe de 2,29 € à gratuit.

Dans le jeu Hazmat Hijinks, vous allez devoir traversez des déversements de produits chimiques, des radiations, esquivez des virus géants et combattre les Nettoyeurs dans votre quête pour sauver un renard.



Un bon petit jeu qui vous fera penser aux ancienne créations des années 80-90 !



Les + : Le côté rétro

5 monde, 96 challenges Télécharger le jeu gratuit Hazmat Hijinks





The Uncertain (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.2, 2,1 Go, iOS 9.0, ComonGames) passe de 3,49 € à gratuit.

The Uncertain est un jeu d'aventure ponctué de récits se déroulant dans un monde post-apocalyptique magnifique et angoissant.



Imaginez devoir prendre des décisions morales dans un monde dénué de moralité. La logique gouverne ce monde, et chaque décision n'est qu'une suite de uns et de zéros. La plupart des concepts prennent une nouvelle définition, et certains sont complètement abolis. Par chance, les êtres raisonnables, même s'ils ne sont pas humains, ont toujours le choix.



Télécharger le jeu gratuit The Uncertain





Promotions iOS :

Star Wars : Knights of the Old Republic (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.7, 2,3 Go, iOS 9.3, Aspyr Media, Inc.) passe de 10,99 € à 5,49 €. Star Wars: Knights of the Old Republic ou KOTOR pour les fans, est un titre sorti en 2003 sur Xbox et PC, l'un des meilleurs jeux vidéo de la franchise de Star Wars.



Il s'agit d'un jeu de rôle (RPG) où vous incarnez un jeune soldat de la République qui va devenir un jedi et devra repousser la menace Sith. Bien réalisé, avec une bonne durée de vie et un vrai intérêt, voilà un jeu qui ne fait pas que de la figuration.



Maîtriserez-vous les pouvoir du côté lumineux de la Force ? Ou céderez-vous à la tentation du côté obscur ? Chacune de vos décisions modifiera l'avenir, le vôtre comme celui de tous les membres de votre groupe.



Créez votre personnage et jouez à votre façon. Que vous préfériez l'infiltration et le piratage de mécanismes, le combat au sabre-laser ou l'utilisation de la Force, il y a toujours plus qu'une manière d'aborder une situation. Télécharger Star Wars : Knights of the Old Republic à 5,49 €





Gorogoa (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.2, 602 Mo, iOS 9.0, Annapurna Interactive) passe de 5,49 € à 0,99 €.

Gorogoa est une évolution élégante du genre puzzle, accompagnée d’une histoire joliment dessinée à la main, conçue et illustrée par Jason Roberts.



On joue à Gorogoa de façon totalement originale, avec des panneaux somptueusement illustrés, que le joueur peut organiser et associer au gré de son imagination afin de résoudre des énigmes. C’est superbement simple et pourtant agréablement complexe.



Les + : L'ambiance

Les illustrations Télécharger Gorogoa à 0,99 €





Florence (Jeu, Livres, iPhone / iPad, v1.0.5, 1,2 Go, iOS 10.0, Annapurna Interactive) passe de 3,49 € à 0,99 €. Florence est un récit interactif créé par le responsable conception à succès de Monument Valley, la chronique des péripéties sentimentales d'une jeune femme face au premier amour.



Florence Yeoh se trouve dans une impasse. Sa vie n'est qu'une interminable routine… travailler, dormir et passer bien trop de temps sur les réseaux sociaux. Jusqu'au jour où elle rencontre Krish, un violoncelliste qui va changer sa vision du monde.



Vivez l'histoire d'amour de Florence et Krish à travers une série de vignettes sur mesure : du flirt à la querelle, de la sollicitude à la solitude. Inspiré des romans graphiques et des webcomics du quotidien, Florence est une aventure intime, vraie et personnelle.... Télécharger Florence à 0,99 €