Facebook Gaming lance un programme qui donne des avantages aux streamers noirs

Il y a 7 heures

Julien Russo

7

Facebook Gaming souffre beaucoup de la concurrence de Twitch et YouTube, le service de Mark Zuckerberg a inventé un nouveau concept pour attirer de nouveaux streamers et les fidéliser. Facebook Gaming a eu l'idée de lancer le "Black Gaming Creator", une initiative qui a pour but de récompenser les streamers noirs en leur apportant pleins d'avantages et même... un salaire garanti ajusté par rapport à leur contenu et la taille de leur communauté.

Facebook Gaming lance le Black Gaming Creator

Même s'il s'agit de discrimination flagrante, donner des avantages aux personnes à la peau noire devient de plus en plus courant aux États-Unis. Après Uber Eats qui a donné un coup de pouce aux restaurants tenus par des Afro-Américains, c'est désormais au tour de Facebook de débloquer des fonds pour soutenir ses streamers noirs.

Le géant du réseau social a présenté hier en fin de journée Black Gaming Creator, un programme exclusivement réservé aux streamers à la peau noire. Dès que l'inscription est validée, les créateurs de contenus concernés pourront accéder à un lot d'avantages pour développer leur stream et agrandir plus facilement et rapidement leur communauté de viewers.



Facebook a débloqué la somme de 5 millions de dollars qui va se répartir au cours des deux prochaines années. Les créateurs noirs pourront accéder instantanément au statut partenaire de Facebook Gaming.

Celui-ci permet :

Un accès aux Étoiles Facebook pour que vos fans puissent vous soutenir

Un accès aux abonnements de fan

Une assistance personnalisée sur Facebook

Un transcodage premium de haute qualité (1080p avec 60 ips)

Un accès limité aux produits et aux fonctionnalités en version bêta

Un accès au groupe communautaire composé d'autres membres

Si cela parait déjà suffisant, le Black Gaming Creator va aussi permettre un accès anticipé aux nouveaux services associés à Facebook Gaming. Les créateurs noirs auront aussi accès aux outils de diffusion en continu. L'ensemble des membres du programme auront aussi une rémunération mensuelle garantie, une première dans l'histoire du streaming !

Et ce n’est pas fini... Les streamers noirs qui seront acceptés dans le programme se verront aussi invités à tous les événements numériques et en personne.

Leo Olebe le directeur mondial des partenariats pour les jeux chez Facebook s'est félicité de ce soutien à la communauté noire. Il a déclaré :

La diffusion de jeux rassemble les gens d'une manière puissante autour d'une passion commune pour les jeux, et nous espérons encourager plus de gens à exprimer leur créativité par le jeu

Plusieurs streamers sont déjà dans le programme, c'est le cas de KingRichard, un ancien streamer très populaire sur Twitch. On retrouve également Black Lion Gamers, Isaac TV ou encore iPodKingCarter.

Les Américains peuvent postuler dès maintenant, l'analyse de leur candidature prendra quelques jours et une réponse de Facebook arrivera dans leur boite mail. À noter que ce type de programme est bien évidemment illégal en France puisqu'il exclut une communauté par la couleur de peau. Imaginez un seul instant le scandale et l'incompréhension générale que cela aurait provoqués si c'était exclusivement les blancs qui avaient le droit à ce type de programme...



Via

Télécharger l'app gratuite Facebook Gaming