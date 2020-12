Touch ID sous l'écran : Apple améliore son brevet

Il y a 3 heures

Alban Martin

Un nouveau brevet Apple révèle comment Apple pourrait inclure un capteur d'empreintes digitales amélioré sous l'écran dans l'iPhone 13 ou iPhone 14.



Publié jeudi, le brevet s'intitule "Détection d'impression des doigts sous-affichage améliorée à l'aide de filtres de champ de vision étroit focalisé en angle".

Touch ID se précise sur les futurs iPhone

Le brevet en question décrit un appareil de détection d'empreintes digitales qui comprend une couche électroluminescente, une couche optique, une couche de filtre et un capteur d'image pixélisé. Voici le descriptif détaillé :

La couche électroluminescente est recouverte par une couche transparente et peut éclairer une surface touchant la couche transparente et permet la transmission de la lumière réfléchie de la surface à la couche optique. La couche de filtre comprend un certain nombre d'ouvertures et traite spatialement la lumière réfléchie. Le capteur d'image pixélisé peut détecter la lumière traitée spatialement. Au moins l'une de la couche optique ou de la couche de filtre permet un filtrage FOV focalisé en angle de la lumière réfléchie.

Le principe de base est évident, un capteur d'empreintes digitales sous-écran pourrait un jour être utilisé dans l'iPhone pour intégrer Touch ID sous la dalle, signalant peut-être un retour de la fonctionnalité très appréciée sur le smartphone phare d'Apple. Ce brevet révèle comment le capteur Touch ID pourrait utiliser un filtrage de champ de vision étroit pour améliorer la précision et la détection du capteur. Chose que l'on retrouve chez certains concurrents désormais.



Hier encore, Apple demandait aux utilisateurs d'iPhone leur préférence entre Touch ID et Face ID, laissant entendre que la société envisageait peut-être de réintégrer la fonctionnalité sur l'iPhone 13 par exemple. En revanche, il est possible qu'Apple puisse inclure Touch ID intégré dans le bouton d'alimentation / verrouillage de l'iPhone, comme il l'a fait avec l'iPad Air 4 cette année.

En tout cas, ce nouveau brevet nous faire dire que les futurs iPhone intégreront un Touch ID 3 dans quelques temps.