Jony Ive et Luca Maestri candidats à la présidence de Ferrari ?

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Vous ne le savez peut-être pas, mais Ferrari fait face à un nouveau défi depuis vendredi avec le départ précipité de Louis Camilleri, désormais l’ex président du constructeur automobile de luxe italien.



Alors que la marque déploie de nouveaux modèles hybrides et se prépare pour son tout premier SUV, elle doit remplacer son PDG dans l’urgence. Et la shortlist inclurait le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, et l'ancien directeur du design, Jony Ive, d’après Reuters.

Un ancien d’Apple à la tête de Ferrari ?

L'ancien PDG de Ferrari, Louis Camilleri, a quitté l'entreprise la semaine dernière pour des raisons personnelles, et des successeurs potentiels sont apparus depuis, notamment Maestri et Ive. De plus, l'ancien PDG de Vodafone, Vittorio Colao, serait également en lice pour le poste, mais Reuters dit qu'une source proche de Colao a qualifié cette affirmation de "sans fondement".



Du côté des deux autres, il faudra voir si Maestri ou Ive seraient réellement intéressés, même si leur domaine d’expertise semble loin de l’automobile. Ce n’est d’ailleurs pas un problème étant donné que Camilleri par exemple venait de l’industrie du tabac et de la nourriture lorsqu’il a repris la tête du cheval cabré en 2018 à la suite de la mort de Sergio Marchionne.



Ferrari est souvent considérée par les analystes et les investisseurs comme un fabricant de produits de luxe plutôt que comme un spécialiste de l'automobile, et en plus de diriger les efforts continus de Ferrari pour étendre sa gamme de véhicules à la technologie hybride, Camilleri a lancé l'année dernière un plan visant à élargir la marque aux vêtements, accessoires, offres de divertissement, produits et services de luxe.

Pour revenir sur les potentiels candidats, Maestri occupe le poste de directeur financier d'Apple depuis 2014 et était auparavant Corporate Controller de la société. Ive a quitté Apple en 2019 pour former une société de design indépendante nommée LoveFrom, et Apple a déclaré qu'elle resterait l'un des principaux clients d'Ive.



Il n'est pas rare que des dirigeants d'Apple soient pressentis pour un poste de PDG. Johny Srouji, chef de la fabrication de puces d'Apple, aurait figuré sur la liste des candidats d'Intel pour son poste de PDG en 2019. Le poste a finalement été occupé par Bob Swan.



Rappelons enfin que Ferrari et Apple ont un partenariat privilégié puisque CarPlay fut lancé en tout premier sur les supercars italiennes en 2014.