L'écran 120 Hz LPTO des iPhone 13 Pro confirmé par The Elec

Il y a 2 heures (Màj il y a 11 min)

Alban Martin

2

Deux des quatre modèles d'iPhone 13 attendus à la rentrée scolaire 2021 intègreront des écrans OLED avec la technologie LTPO basse consommation, ouvrant la voie à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, selon le site Web coréen The Elec. Il s'agit d'une nouvelle confirmation d'une nouveauté espérée déjà sur l'iPhone 12 Pro.

Samsung et LG fourniront les écrans LPTO pour iPhone 13 Pro

Le rapport affirme que Samsung et LG resteront les principaux fournisseurs d'écrans OLED d'Apple, une technologie qui sera toujours utilisée sur toute la gamme d'iPhone 13. Le fabricant chinois BOE souhaite toujours remporter quelques commandes mais avait échoué récemment aux tests de qualité d'Apple. Pour marquer le coup de la nouvelle génération, ces écrans seraient "plus sophistiqués sur le plan technologique" à fabriquer par rapport à ceux utilisés dans les modèles d'iPhone 12.



La technologie LTPO entraînerait une dalle plus économe en énergie, qui est responsable de l'activation et de la désactivation des pixels individuels sur l'écran. De plus, cela pourrait permettre un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement plus rapide, un mouvement plus fluide et une meilleure réactivité. Un gain notable dans les jeux et pour les amateurs de vidéo.

Semblable aux modèles Apple Watch Series 5 et Series 6, le LTPO pourrait également permettre aux modèles iPhone 13 d'avoir un affichage permanent avec un rafraîchissement diminué au maximum, soit 1 image / seconde.



Alors que certaines rumeurs suggéraient que les modèles d'iPhone 12 Pro prendraient en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, l'analyste de l'industrie de l'affichage Ross Young a affirmé le contraire, notant que la fonctionnalité sera ajoutée grâce au LTPO en 2021. Apple n'avait visiblement pas trouvé comment conserver la même autonomie cette année.



Les iPad Pro prennent en charge un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz depuis 2017 grâce à une fonctionnalité appelée ProMotion, qui ajuste automatiquement le taux de rafraîchissement en fonction du contenu. Une grande variété de smartphones Android ont désormais des écrans 120 Hz. Si ce rapport s'avère vrai, les iPhone 13 Pro rattraperont leur retard. Un argument différenciant avec les iPhone 13 classique...