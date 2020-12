AAPL repart à la hausse suite aux 30% d'iPhone 12 produits en plus en 2021

Si cette augmentation de +4,3% ne vous parle pas plus que cela, la valeur marchande sera peut-être plus compréhensible. Une telle augmentation en bourse signifie que la valeur marchande d’Apple a augmenté de 88 milliards de dollars en seulement 20 minutes .

Apple a gagné jusqu’à 4,3 % mardi après que Nikkei Asia a signalé que la société augmenterait la production d’iPhone l’année prochaine. Le géant de la technologie vise à produire 96 millions d’iPhone au premier semestre 2021, selon le rapport. La somme reflète une augmentation de 30 % par rapport à la période de l’année précédente, ce qui indique que la demande pour sa gamme d’iPhone 12 compatible 5G était forte malgré la pandémie et ses retombées économiques.

L’action boursière d’Apple augmente et chute en fonction de l’actualité autour de l’entreprise. Si un rapport explique que les stocks d’iPhone n’arrivent pas à s’écouler, l’action va brutalement chuter, au contraire si un rapport affirme que la production va monter en intensité, l’action va décoller . C’est précisément ce qui s’est passé aujourd’hui avec un rapport de Nikkei Asia qui a expliqué que la firme de Cupertino comptait augmenter la production à 96 millions d’iPhone dès le premier semestre 2021. Il ne faut pas avoir fait Harvard pour comprendre que si Apple augmente la production de l’iPhone, c’est que les prévisions des ventes sont très optimistes pour les deux premiers trimestres de l’année prochaine. C'est est aussi l’indicateur de ventes élevées pendant la période des fêtes de fin d’année.

Ce qui intéresse les investisseurs chez Apple, ce sont les ventes d’iPhone. Le smartphone pommé représente la majeure partie des revenus de l’entreprise et qui dit une production en hausse dit forcément une forte demande. Aujourd’hui, un rapport de Nikkei Asia a affirmé que dès le début de l’année prochaine, les usines d’assemblages devront accélérer la production d’iPhone de 30%.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.