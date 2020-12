TvOS 14.3 est disponible sur les HomePod et HomePod Mini

Hier à 20:42

Medhi Naitmazi

Au lendemain des iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, Apple propose une nouvelle mise à jour pour son HomePod et HomePod mini, les deux enceintes peuvent désormais installer le firmware 14.3. Au programme, des correctifs et une meilleure stabilité

Mettez à jour votre HomePod vers TvOS 14.3

Si la mise à jour majeure de TvOS 14 en septembre dernier apportait de nouvelles fonctionnalités comme "Interphone" ou la reconnaissance vocale de l’utilisateur, celle-ci n’apporte que des correctifs afin d’améliorer l’expérience pour tous les possesseurs du HomePod et du HomePod mini.



Voici les notes de version officielles d’Apple pour TvOS 14.3 pour le HomePod et le HomePod mini :

Cette mise à jour contient des améliorations générales liées à la performance et à la stabilité.



Un contenu bien maigre à côté des versions iOS 14.3 pour l’iPhone et l’iPadOS 14.3 pour l’iPad. Idem avec macOS 11.1 pour les Mac, watchOS 7.2 pour l’Apple Watch et tvOS 14.3 pour l’Apple qui ont tous en commun Fitness+, le nouveau service de sport de la firme.

Comment télécharger la mise à jour ?

Il est facile de télécharger une mise à jour pour un iPhone, iPad, Mac... Mais on a moins l'habitude de mettre à jour son HomePod.



Pour télécharger et installer la mise à jour du HomePod, il vous suffit d'ouvrir l'application "Maison" sur votre iPhone, dirigez-vous ensuite sur l'icône maison en haut à gauche de l'écran. Vous trouverez après dans la liste qui s'affichera "Réglages de Maison", vous aurez alors "Mise à jour logicielle" dans la catégorie "Haut-parleurs et téléviseurs".