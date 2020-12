Halide 2.1 supporte le format ProRAW des iPhone 12 Pro

L’excellente application Halide (v2.1.0, 17 Mo, iOS 13.0) vient de passer à la vitesse supérieure sur les nouveaux iPhone 12 Pro en profitant de la dernière évolution apportée par iOS 14.3. Il s’agit dej format de photo ProRAW qui permet aux photographes de ne pas perdre de détails tout en ajustant les différents paramètres post prise de vue.





Halide 2.1 est arrivée pour les iPhone 12 Pro

Le format présenté lors du keynote des iPhone 12 est disponible depuis lundi soir et déjà géré par Halide. ProRAW est une fonctionnalité réservée à l'iPhone 12 Pro et à l'iPhone 12 Pro Max. En plus de cela, les développeurs ont intégré plus de 50 nouveautés dans Halide.



Cette mise à jour fait d’ailleurs d'Halide la caméra ProRAW la plus flexible du marché.

Pour commencer, il y a plus de paramètres de capture maintenant. Halide 2.1 permet aux iPhones compatibles ProRAW de filmer en ProRAW+, ProRAW, RAW+ et RAW. Toutes ces options de prise de vue ont leurs propres avantages, vous voudrez peut-être basculer entre elles plus fréquemment. Pour activer cela, Halide a ajouté un menu contextuel à la barre d'outils. Appuyez longuement sur le bouton «RAW» pour choisir la profondeur de bits et le RAW préféré.



Les développeurs ont d’ailleurs expliqué qu’Apple a collaboré avec Adobe pour introduire un nouveau type de balise dans le standard DNG, appelé "Profile Gain Table Map". Ces données donnent à un éditeur tiers tout ce dont il a besoin pour mapper votre image photo et aboutir à des résultats identiques à ceux de l'appareil photo principal. Parce que ce sont des données séparées, vous pouvez jouer avec sans perte de qualité.

Qu'est-ce que la profondeur de bits ?

Avec ProRAW, vous pourrez avoir des résultats bien meilleurs quand les conditions ne sont pas optimales. Le plage de couleurs est en effet bien plus large en passant de 8 bits (256 couleurs) à 12 bits (4096 couleurs) pour chaque pixel.



Les fichiers ProRAW sont volumineux. Les ProRAW font en moyenne environ 25 Mo, mais ils peuvent aller jusqu'à 40 Mo. Halide vous permet de choisir une profondeur de bits inférieure (moins de nuances de couleurs) et d'ignorer la version traitée, ce qui réduit la taille du fichier de plus de 50%. Vous pouvez le modifier en appuyant longuement sur l'icône «RAW» (ou «PRO») dans la barre rapide.

Les meta données

À l'intérieur de la galerie de photos, le panneau de métadonnées expose désormais des informations détaillées sur ProRAWs. On peut ainsi avoir dès détails de bas niveau sur le fichier pour connaître sa profondeur de bits et s'il s'agit d'un RAW linéaire (le terme technique pour ProRAW).

Compatibilité ProRaw

Pour rappel, ProRAW n'est disponible que sur iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, sous iOS 14.3. Malheureusement, il s'agit d'une limitation matérielle, car ces périphériques ont deux fois plus de mémoire RAM que les autres modèles. Si vous utilisez un appareil 12 Pro et que vous ne voyez pas les options ProRAW, veuillez vous assurer que vous avez mis à jour vers iOS 14.3.



Pour tous les autres iPhones qui n'obtiennent pas ProRAW, ne vous inquiétez pas: Halide propose sa fonction Smart RAW pour les meilleures expositions RAW possibles et Instant RAW pour en tirer immédiatement une superbe image.



On remercie donc Sebastiaan, Ben et Rebecca pour leur travail. Et rappelons qu’Halide est une app qui donne un contrôle total sur la prise de clichés avec de nombreux réglages manuels et des algorithmes poussés pour tirer le meilleur de votre iPhone. Pas de filtre, juste des outils pour les photographes.

