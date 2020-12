macOS Big Sur 11.2 bêta 1 est disponible pour les développeurs

Aucune nouveauté n'a été détectée, mais Apple a ajouté plusieurs améliorations de performance , ainsi que des mises à jour de sécurité suite à de petites failles trouvées dans la version actuelle. Pour rappel, Apple a proposé il y a seulement 48 heures macOS Big Sur 11.1 , une masse de nouveautés sont arrivées comme la prise en charge de l'AirPods Max, un tout nouvel onglet Apple TV+ au sein de l'application Apple TV, un widget Apple News dans le centre de notification, une nouvelle section d'informations sur la confidentialité dans les pages de l'App Store, la modification des photos Apple ProRAW dans l'application Photos... macOS Big Sur 11.1 est disponible au téléchargement pour tous les possesseurs de Mac. Comme pour la bêta 1 de macOS 11.2, il vous faudra cliquer sur la pomme en haut à gauche, puis direction dans " À propos de ce Mac " et vous aurez un bouton pour mettre à jour le Mac.

Les développeurs peuvent dès maintenant télécharger la première bêta de macOS Big Sur 11.2, Apple préfère pour l'instant proposer le nouveau firmware qu'aux développeurs, ce qui est plus facile à gérer en cas d'imprévu qui bloquerait complètement le Mac.

Apple ne perd pas de temps, peu après avoir dévoilé une série de nouvelles mises à jour, les développeurs sont désormais concentrés sur la première bêta d'iOS 14.4, de watchOS 7.3, tvOS 14.4 et maintenant macOS 11.2 ! Depuis seulement quelques heures, les développeurs peuvent installer la première bêta de macOS Big Sur 11.2.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.