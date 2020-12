Analyse : Apple pourrait battre un record d'expédition d'iPhone en 2021

Vous l'avez vu à plusieurs reprises, les ventes d'iPhone 12 et 12 Pro rencontrent un énorme succès grâce notamment à l'intégration de la 5G et les diverses nouvelles fonctionnalités. D'après la banque d'investissement Wedbush qui a minutieusement observé la tendance actuelle, celle-ci pourrait continuer en 2021 avec une explosion de la demande.

Jusqu'à 250 millions d'expéditions en 2021

Avec les quatre nouveaux modèles d'iPhone 12, Apple a attiré une masse de nouveaux clients qui possédaient un smartphone Android il y a encore quelques semaines. Les derniers iPhone sont aussi une force pour le renouvellement, l'intégration du modem 5G, le LiDAR ou encore l'amélioration des performances photo et vidéo ont poussé des millions de personnes à renouveler leur iPhone !

Sur l'Apple Store en ligne comme chez les revendeurs, les délais de livraison ont fortement augmenté à tel point que la demande aurait dépassé les objectifs de ventes que s'était fixés Apple. Cette bonne santé des iPhone 12 devrait continuer en 2021 d'après Wedbush qui affirme qu'Apple pourrait battre son dernier record d'expéditions d'iPhone.



La note à destination des investisseurs en bourse a été interceptée par AppleInsider qui en a profité pour dévoiler les prévisions de la banque d'investissement pour 2021. Celle-ci affirme qu'après analyse, elle est en capacité de déclarer que le lancement des iPhone 12 est incomparable avec celui des précédentes générations d'iPhone, il serait bien plus conséquent !

Les nouveaux iPhone connaîtraient une performance similaire au lancement des iPhone 6 en 2014 !

Le rapport explique :

Ces derniers jours, notre équipe TMT a effectué nos vérifications de la chaîne d'approvisionnement en Asie pour les iPhone qui étaient progressivement haussiers autour de la demande d'iPhone 12 5G et qui ont maintenant dépassé même notre 'scénario' pour les unités en FY21 compte tenu de la trajectoire actuelle.

Les contrôles effectués par la banque d'investissement vont jusqu'à dire que la chaîne d'approvisionnement d'Apple a affirmé que sur le dernier trimestre de 2020, les partenaires d'Apple pourraient assembler jusqu'à 95 millions d'iPhone. Cela représente tout de même une augmentation de +35% par rapport aux prévisions initiales de Wedbush et Wall Street. Autant dire que si Apple arrive à réaliser autant de ventes sur le dernier trimestre, l'action AAPL va atteindre des sommets !



L'analyste à l'origine du rapport déclare que la firme de Cupertino pourrait surprendre tout le monde en 2021 avec 250 millions d'expéditions d'iPhone (boosté par les iPhone 12). Le précédent record d'Apple est de 231 millions d'iPhone vendu et il date de 2015... À voir si le géant californien arrive à battre cet exploit, il faut aussi prendre en compte que nous sommes dans une période très délicate avec un regain important de la crise sanitaire, les confinements vont probablement réapparaître dès le début de l'année prochaine après Noël et le Nouvel An.