Arcep : Free Mobile est loin devant ses concurrents pour le déploiement de la 5G

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

12

Free Mobile a peut-être été le dernier opérateur à proposer ses offres 5G, mais aujourd'hui c'est le premier à donner l'accès au plus grand réseau 5G de France ! L'Arcep a dévoilé aujourd'hui le nombre de sites 5G actifs en ce moment chez les quatre opérateurs avec les fréquences utilisées. L'opérateur de Xavier Niel a pris une grande avance, mais pas forcément avec les meilleures fréquences...

Vous avez plus de chance de capter la 5G chez Free Mobile et Bouygues Télécom

C'est officiel, la 5G est disponible en France chez tous les opérateurs, vous pouvez dès maintenant souscrire à un forfait 5G chez SFR, Bouygues Telecom, Orange et Free Mobile. Les antennes sont présentes essentiellement dans les grandes villes et proposent déjà des débits supérieurs à la 4G, il suffit de voir les tests de débits qui circulent sur les réseaux sociaux pour s'en rendre compte très rapidement !

L'Arcep a mis en ligne un rapport qui montre la progression du déploiement de la 5G chez chaque opérateur, on peut rapidement s'apercevoir que celui qui a pris une grande avance c'est Free Mobile avec derrière Bouygues Telecom.

À l'heure actuelle, le quatrième opérateur possède déjà 5303 sites 5G quand Bouygues Télécom est derrière avec 1344.

Une belle performance pour Free Mobile, surtout quand on compare avec le nombre de sites 5G d'Orange qui est à 646 et SFR avec seulement 278 sites 5G.

Dans les informations communiquées par l'Arcep, il y a une donnée très importante à prendre en compte : les fréquences.

Contrairement à ce que vous disent les opérateurs dans leurs communications, certaines fréquences vont être plus rapides que d'autres. Chez Free Mobile ce sont les sites équipés en bandes 700 et 800 MHz qui sont les plus populaires, malheureusement ce ne sont pas les fréquences qui apportent le plus gros débit descendant. D'après les premiers tests de débit que l'on voit sur Twitter, le gain par rapport à la 4G est d'environ 200 à 300 Mbit/s supérieurs ! C'est déjà pas mal...

La fréquence qui change tout en 5G c'est le 3500 MHz, une fréquence qui se déploie à très grande vitesse chez Orange. L'opérateur a déjà 475 sites avec cette fréquence, quand Free Mobile est à 221, Bouygues à 115 et SFR à 97.

Les premiers tests de débits en 3500 MHz sont impressionnants puisque suivant la distance avec l'antenne (si on est assez proche) on peut facilement dépasser les 650 Mbit/s en descendant !

L'Arcep a aussi partagé des cartes avec la couverture de tous les opérateurs, comme vous pouvez le constater les couleurs de chaque point sont différentes en fonction de la fréquence du site. L'autorité de régulation des communications électroniques semble avoir compris l'importance des bandes utilisées sur la performance de la 5G.

Si SFR et Orange sont un peu en retard, il faut prendre en compte que le déploiement ne fait que commencer. Surtout que maintenant on connait bien les habitudes d'Orange, ça débute en douceur et de grosses accélérations s'enchainent les mois qui suivent !

Pour l'instant, Free Mobile propose la meilleure couverture 5G et Orange les meilleurs débits. À noter que Free Mobile est le deuxième opérateur avec le plus de sites 5G en 3500 MHz, encore un avantage par rapport à Bouygues et SFR.

Il sera intéressant de refaire un point dans les prochains mois pour voir l'évolution.