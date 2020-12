Concept : une application Apple qui regroupe vos accessoires

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

1

Si vous trouvez que gérer vos accessoires Apple est actuellement trop compliqué ou du moins, manque de simplicité, ce concept est fait pour vous. Voici une application Accessoires qui comme son nom l'indique permet de regrouper en un seul et même endroit tous vos accessoires, pratique non ?

Un HomeKit à la sauce accessoires Apple

Les années passent et Apple continue d'étoffer sa gamme en termes d'accessoires. Pour faire une liste rapide, nous avons par exemple l'AirPods Max, les HomePod, les AirPods, les AirPods Pro, l'Apple Watch, la coque de recharge sans fil... On peut même aller plus loin si on se penche sur les accessoires Mac et iPad avec la Magic Mouse, le Magic Keyboard, l'Apple Pencil... À l'heure actuelle, chaque objet est relié à l'iPhone/iPad ou au Mac à sa manière avec par exemple une application dédiée pour l'App Watch, ou encore un accès aux paramètres dans la catégorie Bluetooth pour les AirPods, bref l'ergonomie pourrait largement être améliorée.

Voici un joli concept d'application appelée "Accessoires" proposé par Parker Ortolani pour 9to5Mac qu'Apple pourrait proposer à l'avenir afin de simplifier la vie de ses utilisateurs. Comme vous pouvez le constater sur les photos, l'application permettrait de visualiser et gérer dans un seul et même endroit tous vos objet connectés Apple. De plus avec iOS 14 cela pourrait permettre d'ajouter de widgets pour chaque accessoire avec son propre pourcentage de batterie actuel.

L'application "Accessoires" permettrait également de lister tous les produits compatibles et elle serait équipé d'un menu "aide" sur lequel vous recevez les instructions de connexions lorsque vous cliquez sur l'accessoire en question.



En allant encore plus loin on peut même imaginer que l'application iPhone permette de gérer les accessoires Mac et pourquoi pas modifier les paramètres de son Magic Keyboard...



Avec le temps, la firme de Cupertino risque de nous proposer encore plus d'accessoires qu'il n'en existe déjà, voilà pourquoi ce genre d'application pourrait être intéressante d'autant que le concept de pouvoir tout modifier dans un seul et même endroit est un concept qu'Apple adore énormément. À voir si Apple compte s'en inspirer un jour.



N'hésitez pas à nous dire si ce concept vous plaît.