L'iPad Pro OLED pourrait attendre 2023

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Il a été annoncé le mois dernier qu'Apple ferait la transition de l'iPad Pro vers la technologie de rétro-éclairage mini LED au premier semestre 2021, avant de passer aux écrans OLED au second semestre. Selon la dernière information de ETNews, le premier iPad OLED n'arrivera qu'en 2022.

Des iPad Pro à écran OLED dernier cri ?

Selon le rapport, la transition commencera avec quelques modèles. Les commandes iront logiquement à Samsung et LG, qui fabriquent également des panneaux OLED des iPhone 12 et autre iPhone 12 Pro.



Selon une précédente rumeur, Apple a exigé des spécifications plus élevées pour le panneau OLED destiné à l'iPad Pro par rapport aux écrans fournis pour les iPhones. Le rapport d'aujourd'hui apporte plus de clarté à ce sujet.



Apple devrait utiliser des unités OLED hybrides plus minces que les panneaux conventionnels et fabriquées à l'aide d'une combinaison de technologies OLED flexibles et rigides. Samsung et LG ont respectivement baptisé ces panneaux UT (Ultra Thin) et ATO (Advanced Thin OLED).



Samsung Display commencerait à fournir des panneaux UT pour l'iPad en 2022, et le chaebol (ensemble d'entreprises coréennes) a déjà commencé à travailler sur les installations et les équipements qui seraient nécessaires. LG Display commencera ses livraisons en 2023. Le rapport ajoute que la fabrication à grande échelle commencera également en 2023.

Les iPads miniLED précéderont l'arrivée des OLED

Comme vous le savez peut-être déjà, tous les iPad de la gamme actuelle d'Apple sont dotés d'écrans LCD. Le dernier rapport confirme que les tablettes 2021 passeront au mini LED, vraisemblablement un ‌iPad Pro de 12,9 pouces, un ‌‌iPad‌‌ 9 de 10,2 pouces et un ‌‌‌iPad‌‌‌ mini 6 de 7,9 pouces. Pour être plus précis, jusqu'à 40% des modèles d'iPad à venir l'année prochaine pourraient être équipés de miniLED. La technologie devrait offrir des avantages similaires à OLED, mais sans inconvénients tels que le burn-in.



Voilà qui contredit les fuites de 2018 qui expliquaient qu'Apple avait fait une croix sur l'OLED pour ses iPad en raison d'un coût trop élevé. Pour vous donner une idée, le panneau OLED de l'iPhone 12 de 6,1 pouces coûte environ 90 $ par unité à Apple.



Quand on voit les volumes de commandes que la firme fait à Samsung et LG, on se dit que les coréens voudront bien faire un effort pour quelques dizaines de millions de panneaux supplémentaires par an...



Qui attend un iPad OLED pour changer sa tablette ? Le miniLED devrait déjà être un sacré bond en avant car le LCD de l'iPad date du tout premier modèle sorti en 2010. Bien sûr, il a été amélioré mais c'est toujours la même technologie de base.