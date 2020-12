L'iPhone 12 Pro Max fait mieux que le Galaxy S21+ en test photo

Il y a 49 min (Màj il y a 46 min)

Julien Russo

Samsung n'a pas encore dévoilé ses deux prochains smartphones qui seront les Galaxy S21 et Galaxy S21+. Ce dernier est considéré comme l'un des plus performants dans les photos et vidéos, il a été décrit par les rumeurs comme nettement en avance par rapport aux autres smartphones haut de gamme. Malheureusement pour la firme sud-coréenne, les premiers tests qui ont opposé le S21+ et le 12 Pro Max d'Apple ont clairement été un échec pour Samsung.

L'iPhone 12 Pro Max réalise de meilleures photos que le S21+

Samsung va présenter ses Galaxy S21 et S21+ courant le mois prochain, l'entreprise veut bousculer le marché après que l'ouragan "iPhone 12" soit passé... Pour cela, la firme sud-coréenne va proposer de nouveaux smartphones avec des caractéristiques supérieures à la génération actuelle et avec une nette amélioration des photos et vidéos.

Une récente vidéo sur YouTube a présenté les prochains Galaxy S de Samsung, une géante fuite avant l'annonce officielle, on peut apercevoir le,smartphone dans des applications "gourmandes" en performance, mais aussi un comparatif photo avec... L'iPhone 12 Pro Max !



Le YouTuber qui est à l'origine de la diffusion de cette vidéo atteste avoir la dernière version du Galaxy S21+, mais il est possible que Samsung fasse encore des modifications matérielles dans quelques semaines qui pourraient tout changer sur les résultats finaux que l'on aperçoit dans ce comparatif.

Photo by 9to5mac

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, les photos prises avec l'iPhone 12 Pro Max semblent mieux gérer la luminosité que le Galaxy S21+. De plus, les couleurs avec la dernière génération d'iPhone sont plus authentiques.

D'après le YouTuber Random Stuff 2, Samsung aurait conscience de ce décalage et serait en train de le résoudre via une mise à jour logicielle qui pourrait être disponible avant le lancement officiel des deux nouveaux Galaxy S.



Les rumeurs l'affirment, Samsung aurait prévu une belle annonce autour des capteurs photos, l'entreprise aurait intégré un capteur principal de 108 mégapixels pour le Galaxy S21 Ultra (le modèle le plus cher) et du 12 mégapixels avec objectif ultralarge. Côté zoom, Samsung devrait annoncer du zoom optique 3x qui pourrait jusqu'à 10x !