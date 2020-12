Disgaea RPG aura le droit à une version internationale en 2021

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

En début d'année, les amateurs de RPG ont eu la surprise de découvrir Disgaea 1 sur l'App Store, qui n'était autre qu'und remasterisation connue sous le nom de Disgaea Hour Of Darknes, sortie sur PS2 et PSP en 2007. Une autre bonne nouvelle nous provovient des studios ForwardWorks et Nippon Ichi Software : un autre titre verra le jour chez nous en 2021.



Ce coup-ci, c'est au tour de Disgaea RPG de franchir les frontières pour une sortie internationale, et comme son nom l'indique, on parle une nouvelle fois d'un tactical RPG. Voici le trailer :

Disgaea RPG verra le jour dans l'App Store européen

Belle nouvelle pour les amateurs de jeux nippon et de RPG puisque la saga Disgaea aura le droit de se faire connaître encore un peu plus en Europe. En effet, le jeu rempli de démons aura le droit à un opus mobile, qui a déjà vu le jour en 2019 au Japon, mais qui n'avait pas encore pu passer les frontières.



Au printemps 2021, le jeu aura donc le droit à une venue globale sur l'App Store et le Play Store, avec une histoire originale à découvrir. Cependant, les studios en sortent pas de leurs plates-bandes en proposant un RPG gacha qui a le mérite d'être haut en couleur et qui arbore des graphismes qui se rapprochent de leur opus sur consoles.



On a hâte d'en savoir plus !