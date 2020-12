iPhone 12 : la demande se stabilise d'après un analyste

Il y a 7 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

Réagir

Un lancement de nouveau smartphone commence toujours par une forte demande qui va progressivement diminuer pour se stabiliser. Plusieurs semaines après la commercialisation de l'iPhone 12, les premiers signes de stabilisation commenceraient à apparaitre d'après l'analyste Samik Chatterjee de Morgan Stanley.

Le calme après la tempête pour l'iPhone 12 ?

Pour rédiger ce nouveau rapport, l'analyste s'est appuyé sur les délais de livraison dans le monde, comme Apple ne communique aucun chiffre de ventes en dehors de ses résultats trimestriels, la tendance ne peut se voir qu'à partir de cette statistique.

Quand on observe les délais de livraison aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde on peut apercevoir une légère baisse concernant la demande pour les nouveaux iPhone. C'est essentiellement les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max qui seraient les premiers à connaitre un petit ralentissement.

Malgré tout, les délais de livraison pour les modèles 12 Pro restent élevés puisque sur l'Apple Store en ligne comme chez de nombreux revendeurs on peut apercevoir un temps d'attente jusqu'à 20 jours entre la date de la commande et la réception du colis (dans de nombreux endroits aux États-Unis)

Pour l'iPhone 12 Pro Max, on est plutôt sur du 18 jours, il faut dire que même si le Pro Max est très intéressant, il reste un handicap pour de nombreux clients qui trouvent l'écran trop grand ou encore le prix trop élevé.

D'après le cabinet d'analyse Couterpoint Research, l'iPhone 12 est déjà le smartphone 5G le plus vendu en octobre. Une belle performance dès l'entrée dans l'arène face à une concurrence très agressive.



Source