KaviAR [Gate] : l'application qui vous fait voyager en réalité augmentée

Il y a 49 min

Alexandre Godard

KaviAR [Gate] est une application gratuite qui permet de visionner en réalité augmentée des lieux afin de savoir à quoi cela ressemble avant de vous y rendre ou tout simplement pour tenter une expérience "amusante" plutôt que de se rendre de manière classique sur Google Street View. Une bonne idée avec cette période de restriction...

Faites-vous un premier avis précis sur un lieu avant de le visiter avec KaviAR Gate

Si l'année 2020 est loin d'être celle du tourisme pour cause de pandémie mondiale, cela ne nous empêche pas de nous projeter sur nos futurs voyages lorsque notre quotidien sera enfin de retour à la normale. Pour ce faire, voici une application nommée KaviAR Gate. Cette application gratuite permet grâce à la réalité augmentée de pouvoir "s'immerger" dans un lieu, un pays, une ville... avant de pourquoi pas aller le visiter ou tout simplement par simple curiosité.



La réalité augmentée commence à faire de plus en plus parler d'elle et même s'il est vrai que nous en sommes qu'au début et que ses fonctions sont encore limitées, nul doute que dans les années à venir cela risque de devenir quelque chose dont on ne puisse plus se passer. Allez donc demander à Apple ce qu'elle en pense avec son capteur Lidar, qui risque de s'installer sur l'iPhone.



Revenons-en à l'application, grâce à un simple iPhone et en quelques clics, vous pouvez afficher en AR (réalité augmentée) un lieu dans votre salon. L'application propose trois modes différents mais celui qui nous intéresse ici c'est le mode voyage.



Lorsque vous avez sélectionnez votre destination, l'application va vous demander de "scanner" rapidement votre sol et une fois que les points verts apparaissent au sol, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus afin de créer une porte. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire un pas en avant chez vous en direction de la porte sur votre smartphone et vous verrez le lieu choisis apparaître un peu à la manière de Google Earth. Si cette explication vous paraît un peu floue, n'hésitez pas à regarder la vidéo ci-dessous.

Comme expliqué un peu plus haut, oui dans l'immédiat l'application ne va pas révolutionner votre préparation de voyage mais il est important de souligner que c'est une avancée intéressant de cette technologie. L'expérience actuelle est déjà intéressante.

Télécharger l'app gratuite KaviAR [Gate] • AR Portal 360