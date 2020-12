Photo : l'iPhone 12 Pro Max ridiculisé par le Huawei Mate 40 Pro+ (DxOMark)

Julien Russo

Aujourd'hui le premier réflexe quand on veut prendre une photo ou une vidéo, c'est de sortir son smartphone de sa poche. Les fabricants le savent, proposer une belle qualité de photo de jour comme de nuit est un avantage pour vendre des smartphones, c'est pour cela que Huawei a mis le paquet avec son Mate 40 Pro+. Le résultat semble satisfaisant puisque l'entreprise chinoise propose une qualité nettement supérieure à l'iPhone 12 Pro Max.

Quand le Huawei Mate 40 Pro+ se place en tant que leader

DxOMark est un site français spécialisé dans l'expertise des photos et vidéos que sont capables de réaliser nos smartphones. Avec ses nombreuses expérimentations et décryptages, le site a réussi à déterminer plus d'une fois quel était le smartphone qui propose la meilleure qualité pour vos clichés et l'enregistrements de vos vidéos. Il y a moins d'un mois, les experts de DxOMark avaient expliqué que l'iPhone 12 était un "bon candidat", mais qu'il y avait mieux.

Cette douche froide qu'a pris Apple n'est rien comparé au dernier rapport, celui-ci affirme que le Huawei Mate 40 Pro et le Huawei Mate 40 Pro+ arrive à mieux faire que l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max en ce qui concerne la qualité des photos.



Il faut dire que la firme chinoise a des caractéristiques qui ont de quoi impressionner avec son dernier son Mate 40 Pro+, le smartphone est équipé à l'arrière d'un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.9) ainsi que deux capteurs de 12 mégapixels (f/2.4) et 8 mégapixels (f/4.4). Ajoutez à cela un capteur grand-angle de 20 mégapixels et un capteur 3D pour améliorer considérablement la profondeur de champ.

L'autre atout photo de ce nouveau smartphone de Huawei c'est le zoom. Le Mate 40 Pro+ propose un zoom périscopique, la firme explique que nous sommes sur une prouesse technologique !

Image by Movilzona

Ce zoom nouvelle génération embarque plusieurs lentilles dans un boitier toujours plus compact, plus vous zoomer, plus la qualité de la photo est préservée (ce qui est toujours un point faible chez Apple). Huawei a aussi énormément travaillé pour proposer un zoom optimal dans des environnements sombres.

DxOMark a probablement été aussi impressionné par la petite touche d'intelligence artificielle qu'a inclus Huawei dans son capteur Ultra Vision conçu avec Leica. Grâce à l'IA, le géant chinois déclare ajouter 45% de précision des couleurs en plus.

Après plusieurs jours de tests, DxOMark a conclu que le Huawei Mate 40 Pro+ obtenait la note la plus élevée pour les caméras arrière. Le site a attribué 139 points quand l'iPhone 12 Pro Max est à 130 points, l'iPhone 12 Pro à 128 points et l'iPhone 12 loin derrière à 122 points.

À noter également que Huawei fait mieux que le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ou encore le Galaxy Note 20, deux gros smartphones de la firme sud-coréenne réputée pour être des monstres de la photographie !