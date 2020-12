L'App Store chinois a perdu 94 000 jeux en 2020

Il y a 2 heures

Julien Russo

3

L'App Store a toujours été un endroit où de talentueux développeurs peuvent partager leurs créations à des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde. Malheureusement, dans certains pays les développeurs ne peuvent plus publier leur application comme ils le souhaitent, non pas à cause d'Apple qui est trop sévère au moment de la validation de l'app, mais à cause de leur gouvernement qui impose une approbation obligatoire.

L'App Store chinois a fondu comme neige au soleil

Imaginez-vous être développeur iOS et que vous venez de finir un super jeu qui va occuper les pauses de millions de français au travail. Vous vous dites : "c'est super, je vais soumettre mon application à Apple tout en prenant soin de respecter leurs conditions pour obtenir la validation".

Au bout de quelques jours, vous obtenez le feu vert d'Apple, mais vous ne pouvez pas mettre en ligne votre application, car il vous faut l'approbation du gouvernement de Macron.

Cela vous parait hallucinant... Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que le gouvernement vient faire dans mon projet d'application ?

Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en ce moment en Chine.



Depuis plusieurs mois, le président chinois Xi Jinping a ordonné à Apple de mettre exclusivement en ligne des jeux approuvés par le Parti communiste. C'est-à-dire que les développeurs doivent passer deux étapes avant de proposer leurs applications sur l'App Store, la validation d'Apple et celle du gouvernement.

Le problème c'est que le Parti communiste chinois bloque énormément de développeurs, certains attendent depuis des mois pour espérer décrocher le laissez-passer qui leur permettra d'accéder à l'App Store. Pour d'autres, leur application était déjà disponible depuis plusieurs années, mais a brusquement été retirée par Apple qui a été obligé de suivre les indications qu'on lui a transmises.

Cette opération de suppression massive a entrainé (depuis le début de l'année) la disparition de 94 000 jeux de différentes thématiques. Des jeux à forts succès, comme des jeux indépendants ont été enlevés du jour au lendemain après plusieurs avertissements d'Apple par mail.



Ce grand nettoyage a provoqué une baisse des revenus des jeux mobiles en Chine, selon le cabinet d'analyse Sensor Tower, en novembre 2020, les jeux ont généré un chiffre d'affaires en hausse de 14% quand sur la même période l'année dernière cette hausse avait atteint 21%.

Pourquoi la Chine impose sa licence ?

Il est évident que le gouvernement chinois essaie de contrôler les contenus qui sont mis à dispositions sur internet. Les jeux ne sont pas les seuls concernés par ces problèmes, les récentes décisions du gouvernement ont provoqué la suppression de grandes applications comme Tripadvisor ainsi que de nombreuses autres applications mondialement connues.



