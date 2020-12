La durée de vie d'un iPhone serait deux fois supérieure aux smartphones concurrents

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

8

L'obsolescence programmée est un sujet tabou chez de nombreux fabricants de smartphones, de tablettes ou tout autre équipement qu'on peut retrouver chez soi (comme l'ordinateur ou encore la télévision). Si certaines entreprises font tout pour optimiser la durée de vie de leurs appareils, d'autres vont volontairement brider pour que vous repassiez à la caisse plus rapidement !

Apple France affirme que l'iPhone a une durée de vie de 46 mois en moyenne

Apple a toujours défendu ses produits quand on l'accuse de faire de l'obsolescence programmée, l'entreprise assure qu'elle optimise au maximum la durée de vie de tous les appareils qu'elle commercialise, pour votre satisfaction, mais surtout pour préserver la planète.

Une récente audience au Sénat a donné la parole à trois représentants d'Apple France pour s'exprimer à propos des initiatives environnementales de l'entreprise.

Sébastien Gros, responsable des affaires publiques, Clément Lelong chargé des actions environnemental et Olivier Knoepffler responsable des relations clients ont communiqué des informations particulièrement intéressantes sur la durée de vie des iPhone.



Selon leurs déclarations, Apple chercherait à prolonger le fonctionnement de ses smartphones le plus longtemps possible, ils affirment que l'iPhone aurait une moyenne de durée de vie allant jusqu'à 46 mois quand les smartphones Android ont une moyenne estimée à seulement 23 mois. Une différence impressionnante qui révèle une tendance d'obsolescence programmée très inquiétante.

L'un des trois représentants d'Apple France a déclaré :

Ce chiffre de 23 mois s'applique peut-être à nos compétiteurs, mais pas à Apple. Quoi qu'il en soit, on parle de la première vie et certainement pas de la seconde ni de la troisième vie qui arrivent après le reconditionnement.

Mais comment Apple en arrive à une telle conclusion ?

Selon Clément Lelong, ces chiffres ont été récupérés grâce à différentes études internes, mais aussi des organismes externes. Le chargé des actions environnementales d'Apple France explique que la seconde vie de votre iPhone (après la revente ou reconditionnement) dure un peu plus du double qu'un smartphone concurrent.



Comment expliquer cette durée de vie largement supérieure aux smartphones concurrents ?

Quand un iPhone tombe en panne ou rencontre certaines difficultés avec des composants internes, Apple insiste pour que vous passiez par ses Apple Store (ou des installateurs agréés) qui pourront vous proposer des pièces d'une haute qualité et d'origine. Une fois installé, votre iPhone va logiquement durer plus longtemps qu'avec une pièce bas de gamme. Finalement, pour le consommateur c'est plus coûteux, mais cela lui permet d'éviter de voir son iPhone re-tomber en panne les mois qui suivront.

Apple et la protection de l'environnement

Lors de l'audience, les trois représentants ont mis le paquet pour mettre en avant l'image d'une entreprise qui se bat pour la protection de l'environnement et réduire les taux d'émission de ses activités dans le monde.

Sébastien Gros a déclaré :

D'aucuns opposent l'environnement et le numérique. Nous croyons au contraire, chez Apple, que l'un ne va pas sans l'autre. Ces deux écosystèmes vont de pair. Le numérique permet d'accomplir de considérables progrès en matière environnementale. Apple est l'une des entreprises au monde les plus engagées sur le sujet.

On ne peut le nier, les engagements d'Apple pour préserver notre planète sont bien plus nombreux que ses concurrents comme Amazon, Samsung ou encore les entreprises chinoises comme Huawei ou Xiaomi.

Les actions du géant californien sont considérables, on retrouve par exemple l'utilisation de matériaux recyclés dans les produits Apple, la récupération des matériaux utiles quand un iPhone passe par la case recyclage et l'utilisation de l'énergie propre pour les Apple Store, les bureaux ou encore les data-center du groupe.

Fier de ses avancées, Apple détaille même toutes les évolutions dans ce domaine sur une page dédiée sur son site.



Source