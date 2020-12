Une rumeur affirme que Tidal pourrait être racheté par Square

En ce moment, le marché du streaming est essentiellement dominé Apple Music et Spotify, les autres services arrivent à réaliser de belles performances, mais sans plus. Dans cette catégorie on retrouve Tidal, le service de streaming appartenant au rappeur Jay-Z qui l'a acquis à l'entreprise suédoise Aspiro. Si Tidal est très populaire, le service n'a jamais rencontré un grand succès. Des rumeurs affirment que Jay-Z serait prêt à tourner la page pour se concentrer sur de nouveaux projets.

Un rachat de Tidal imminent ?

Nouvelle année, nouveau départ pour Tidal ?

Un rapport de Bloomberg explique que Jay-Z et son épouse Beyoncé se seraient rapprochés de Jack Dorsey le PDG et co-fondateur de Twitter, mais aussi de la société de paiement électronique Square.

D'après les dires du média américain, les deux parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pour discuter d'un possible rachat du service de streaming Tidal.

Le rapport explique :

Square Inc., la société de paiement numérique dirigée par Jack Dorsey, a tenu des pourparlers pour acquérir le service de diffusion de musique Tidal dans le cadre d'une campagne de diversification, selon une personne familière avec la situation. Dorsey a discuté d'un accord potentiel avec Jay-Z, le rappeur et magnat de la musique qui a acquis Tidal pour 56 millions de dollars au début de 2015, a déclaré la personne, qui a demandé à ne pas être identifié parce que les pourparlers étaient privés. Les négociations ne peuvent pas aboutir à une transaction. Dorsey, quant à elle, a l'ambition de faire de Square une entreprise beaucoup plus large composée de services autonomes et complémentaires. Les deux produits de base de Square, Square Seller et Cash App, fonctionnent déjà quelque peu séparément au sein de Square Inc., chacun ayant sa propre "direction" au sein de l'équipe de direction. On pense que Dorsey, qui a passé plus de quatre ans au conseil d'administration de Walt Disney Co., imagine que Square possédera également une collection d'entreprises sous un même toit.

On aurait pu penser que Jack Dorsey proposerait un service de streaming sous l'entité Twitter, finalement il n'en est rien. Le PDG souhaite développer sa marque Square en s'ouvrant à de nouveaux secteurs que le paiement électronique.

Les deux rencontres entre Jay-Z, Beyoncé et Jack Dorsey ont eu lieu il y a quelques mois dans les Hamptons et à Haiwaii. Si le PDG de Twitter n'est pas suivi en permanence par des paparazzis, c'est le cas des deux stars internationales qui ne peuvent pas se déplacer une seule journée sans une armée de photographes derrière eux.

La question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi Jack Dorsey veut investir dans Tidal ? Le marché est déjà saturé avec Apple Music, Deezer, Amazon Music, Spotify, YouTube Music, Qobuz... De plus les forfaits à 9,99€/mois ne permettent pas de tirer un bénéfice attractif, le PDG de Twitter ne rentabilisera pas son achat avant très longtemps.

Si pour des entreprises comme Apple et Amazon les services de streaming n'ont pas une très grande importance, puisque même s'ils ne génèrent pas de bénéfices, elles ont une activité très lucrative à côté. Pour les autres sociétés comme Spotify ou Tidal, la situation est plus délicate, car c'est leur activité principale, ils n'ont rien d'autre à côté en cas de trimestre avec une perte.



