Apple Music pourrait prochainement débarquer dans les Tesla

C'est une nouvelle qui va réjouir les abonnés Apple Music qui possèdent une Tesla. Une rumeur laisse entendre que le service de streaming d'Apple pourrait prochainement arriver parmi les applications que propose la firme d'Elon Musk. En effet, @greentheonly un propriétaire de Tesla a publié une photo sur son compte Twitter après avoir forcer l'affichage des apps qui ne sont pas encore disponibles.

Dans les voitures Tesla, vous retrouvez déjà un grand nombre d'applications populaires... Il y a Netflix, YouTube ou encore Spotify !

Si cela parait déjà suffisant, l'entreprise fait son maximum pour satisfaire tous ses clients, comme tout le monde n'est pas abonné Spotify, Tesla va prochainement introduire le second plus gros service de streaming du marché, il s'agit d'Apple Music.

Un propriétaire de Tesla a réussi à forcer l'affichage du grand écran tactile de sa voiture et a réussi à voir un semblant de prise en charge d'Apple Music, l'option Apple apparait, mais quand il essaie de se connecter, un message d'erreur explique que cela n'est pas possible (malgré la bonne connexion présente).

@Greentheonly explique que Tesla serait en train de préparer l'intégration de plusieurs services de streaming, dont celui d'Apple !

Selon lui, l'entreprise travaillerait depuis longtemps sur un accord avec la firme de Cupertino et celui-ci pourrait peut-être se finaliser prochainement (on espère l'année prochaine).

À noter que si Apple Music arrive, ça serait pareil pour Amazon Music ou encore Tidal.

Looks like more media sources are coming soon. Though it's not quite there yet.

The icon in UI is wrong, but the correct on is already populated. pic.twitter.com/dmavYUvuh7