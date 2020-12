Disney+ : The Mandalorian est élue série la plus piratée en 2020

On aurait pu penser qu'avec le faible prix d'accès à Disney+ les séries originales seraient moins concernées par le piratage, visiblement c'est loin d'être le cas. Un rapport de TorrentFreak explique que la série de la franchise Star Wars a rapidement connu une popularité sur Disney+, mais aussi sur les plateformes de téléchargements illégaux.

The Mandalorian fait mieux que Game of Thrones

C'est probablement un classement qu'aurait préféré éviter Disney, mais malheureusement c'est l'une des contraintes quand on est créateur de contenus originaux.

The Mandalorian qui a effectué un très bon départ lors du lancement de Disney+ a aussi énormément attiré les habitués du piratage, en effet le programme se place à la première place du classement des séries les plus téléchargées illégalement sur la totalité de l'année 2020.

Habituellement, à la première place on retrouve Game of Thrones, année après année, la série de HBO était la plus populaire dans ce classement.



The Mandalorian qui met en avant un chasseur de primes solitaires dans les contrées les plus éloignées de la Galaxie a permis à Disney+ de faire connaitre le service de streaming plus rapidement et de provoquer un nombre incalculable de souscriptions qui permet au groupe Disney d'annoncer aujourd'hui un chiffre incroyable de 86,8 millions d'abonnés !

Derrière The Mandalorian on retrouve The Boys, la série de super héros est l'une des plus populaires d'Amazon Prime Video, la seconde saison a explosé le nombre de téléchargements illégaux. Heureusement pour le service de streaming de Jeff Bezos, les abonnés ont été tout aussi nombreux à regarder la suite de la série directement sur Prime Vidéo.

Derrière The Boys, on retrouve des séries (essentiellement) de Netflix. Il y a Vikings, Star Trek : Picard, Rick and Morty, The Walking Dead, The Outsider, Arrow ou encore The Flash !



