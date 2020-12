L’iPad Pro 12,9 pouces à miniLED lancé en mars 2021 ?

L'iPad Pro 12,9 pouces d'Apple avec écran mini-LED sera lancé au premier trimestre 2021, selon un nouveau rapport de DigiTimes. Nos confrères taïwanais affirment qu'Apple a diversifié sa chaîne d'approvisionnement pour les écrans et les écrans tactiles, BOE ayant finalement obtenu l'approbation de fournir des panneaux OLED pour l'iPhone et GIS ayant été désigné pour fournir des écrans tactiles à la fois pour l'iPhone‌ et le prochain ‌iPad Pro‌.

Le miniLED est imminent sur l’iPad Pro

Selon les dires du rapport, GIS a approuvé des investissements de 2,198 milliards de dollars NT (76,3 millions de dollars américains) et de 1,421 milliard de dollars NT proposés par sa filiale de Chengdu, en Chine, respectivement en août et novembre 2020, avec les fonds destinés à accroître la capacité de production de modules tactiles intégrés utilisés dans les tablettes.



La filiale investira 753 millions de dollars NT supplémentaires pour améliorer l'automatisation des lignes de production. La filiale produit actuellement des modules tactiles intégrés pour iPad et MacBook.



Mais outre les iPhones, GIS produira des modules tactiles intégrés pour les panneaux rétroéclairés miniLED des iPad Pro de 12,9 pouces ‌qui seront lancés au premier trimestre 2021.

Selon certaines rumeurs, Apple prépare depuis un certain temps un ‌iPad Pro‌ de 12,9 pouces avec un écran ‌MiniLED‌, qui offrira un certain nombre d'améliorations par rapport aux écrans des tablettes actuelles, notamment des noirs plus sombres, des couleurs plus vives et plus riches, ainsi qu’un meilleur contraste. En utilisant des milliers de LED individuelles pour éclairer l'écran, la technologie devrait offrir de nombreux avantages offerts par les écrans OLED, mais sans certains des inconvénients de cette technologie, dont le burn-in.



Des rapports précédents, y compris du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, ont indiqué que l’iPad Pro miniLED‌ sera lancé au cours du premier semestre 2021, mais le rapport d'aujourd'hui de DigiTimes précise que les débuts de la production sont attendus au début de cette période. On peut donc s’attendre à un lancement en mars 2021. Et Apple devrait proposer cette technologie sur ses prochains MacBook Pro 16 pouces.



Au-delà de cet iPad Pro de nouvelle génération, il y a eu quelques rapports affirmant qu'Apple envisage de passer à la technologie d'affichage OLED. Le passage au Mini-LED ne serait donc que temporaire et les premiers iPad OLED sont attendus pour 2022 voire 2023.