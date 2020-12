Le navigateur Brave lance une version Mac M1 à télécharger

Alors que Brave s'est fait taper sur les doigts par Apple pour son système de pourboires sur iOS, la firme spécialisée dans la navigation privée sur Internet vient de lancer une version optimisée pour les Mac M1.

Brave est optimisé pour les Mac M1

Si vous avez un nouveau Mac équipé de la puce M1 (Mac mini, MacBook Pro ou MacBook Air) et que vous recherchez un navigateur non-Apple, non-Google, non-Mozilla, alors bonne nouvelle, Brave a mis à jour son navigateur axé sur la confidentialité avec le support natif d'Apple Silicon. Rappelons que l'équipe de Microsoft Edge teste toujours le support M1 sur son canal de publication bêta Canary.



Au cas où vous l'auriez oublié, Brave est un navigateur basé sur Chromium qui bloque les publicités et les trackers par défaut, tout en mettant en œuvre son propre système de jetons destiné à rémunérer les créateurs - parfois controversé. Il a récemment déployé un lecteur de news intégré et revendique quelque 7 millions d'utilisateurs quotidiens actifs. Il se veut jusqu'à 6x plus rapide que ses concurrents et est compatible avec les extensions du Chrome Store.

Tout comme nous l'avons vu avec les autres navigateurs basés sur Chromium, le passage à une version conçue pour les processeurs ARM des nouveaux Mac augmente les performances et prolonge la durée de vie de la batterie. Cette version corrige également la lecture vidéo sur IMDB et HBO Max, même si vous n'avez pas de machine Apple avec les nouvelles puces à l'intérieur.



Pour toute personne exécutant la version x64 sur un nouveau Mac M1, il est conseillé de la remplacer par la version arm64 pour profiter des gains de performances. Dans Paramètres > À propos de Brave, vous devriez voir «arm64» au lieu de «x86_64».

