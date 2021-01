Comparatif de l’autonomie en mode sombre sur iPhone 11 et iPhone 12

L’équipe de PhoneBuff a publié une vidéo comparative intéressante sur les bienfaits du mode sombre sur les derniers iPhone 12. En effet, cette année, tous les modèles sont équipés de dalle OLED qui produisent un vrai noir profond grave à l’extinction des pixels en question. Ce qui n’est pas le cas des écrans LCD qui équipent par exemple l’iPhone 11 de base. La différence est-elle substantielle ? Voici les résultats entre l’iPhone 12 en mode clair, l’iPhone 12 en mode sombre et l’iPhone 11 en mode sombre.

Un comparatif sur la batterie des iPhone 12 et 11 en mode sombre

La vidéo commence par rappeler les chiffre sur l’autonomie publiés par Apple pour ses deux modèles. La firme assure la même autonomie avec 65 heures en lecture audio et 17 heures en lecture vidéo.



Le comparatif affiche l’iPhone 12 en mode clair à gauche, l’iPhone 12 en mode sombre au centre et l’iPhone 11 en mode sombre à droite.



À l’aide de robots, les trois appareils subissent les mêmes tests avec un enchaînement d’apps qui sont utilisées pendant quelques minutes à chaque fois comme un utilisateur le ferait de manière naturelle. On retrouve un appel téléphone, l’envoi de messages, la consultation d’e-mails, la navigation internet sur Safari, mais aussi un peu de navigation sur Google Maps, du divertissement sur Instagram, Snapchat et YouTube, un peu de jeu sur Alto’s Odyssey et de la musique sur Spotify.

Sans surprise, l’iPhone 11 raccroche le premier lors du test sur Spotify alors que l’iPhone 12 en mode clair affiche encore 4% et surtout l’iPhone 12 en mode sombre qui dispose alors de 13% de batterie.

L’iPhone 11 aura tenu après 8h47 d’utilisation et 16h de veille, son écran LCD ayant demandé plus de ressources pour fonctionner. De son côté, l’iPhone 12 en mode sombre pouvait encore rester actif jusqu’à 2 heures supplémentaires sur iMessages, 1 heure et demie en navigation GPS ou encore 1 heure sur YouTube.



Voilà qui permet de confirmer une fois de plus les bienfaits de l’OLED qui rallonge la batterie quand on utilise le mode sombre. Retrouvez d’ailleurs notre tutoriel pour augmenter l’autonomie de l’iPhone 12.



Voici la vidéo signée PhoneBuff :