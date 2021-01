Bons plans iOS : Agent A, My Movies 3 Pro, ShapeOminoes, FotoDa

Il y a 2 heures

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Agent A, My Movies 3 Pro, ShapeOminoes, FotoDa. L'occasion d'économiser 28,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Storm Rain Sounds (App, iPhone / iPad, v1.70, 78 Mo, iOS 13.0, Adam Ware) passe de 1,09 € à gratuit.

Storm Rain Sounds est le moyen le plus naturel et relaxant d’écouter des sons de pluie et de tempêtes sur IOS.

Cela vous aidera à dormir, à étudier et à vous détendre.



Normalement, les applications sont basées sur des boucles audio prévisibles. Mais l'application va au-delà et crée une tempête dynamique.



Les + : Possibilité de configurer Télécharger l'app gratuite Storm Rain Sounds





FotoDa (App, iPhone / iPad, v2.7.0, 8 Mo, iOS 12.0, Zevan Rosser) passe de 1,09 € à gratuit. FotoDa facilite la création de magnifiques collages de photos abstraites. Vous pouvez choisir manuellement les photos que vous souhaitez inclure ou des albums photo entiers.



Ensuite, regardez la magie opérer. Répétez le processus pour différents résultats. FotoDa comprend également la possibilité de flouter les images et de générer des segments.



Les + : De sublimes résultats Télécharger l'app gratuite FotoDa





Jeux gratuits iOS :

Rogue Hearts (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.17, 467 Mo, iOS 7.1, NINETAIL Co., Ltd) passe de 1,09 € à gratuit. Bienvenue dans cette réinterprétation moderne d'un Dungeon-RPG mettant, comme son nom l'indique, l'exploration de donjons en avant.



Il vous faudra de la stratégie pour venir à bout des différents niveaux générés aléatoirement...



Les + : La durée de vie

Une valeur sûre Télécharger le jeu gratuit Rogue Hearts





Modern Magic 8 Ball (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v5.6, 75 Mo, iOS 11.0, Hayden Watson) passe de 1,09 € à gratuit.

Modern Magic 8 Ball est une version moderne de l'original Magic 8 Ball. Elle a été conçue pour fonctionner rapidement, être amusante, rassembler les gens et être facile à utiliser.



Secouez votre téléphone, et regarder la réponse à votre question s'afficher...



Les + : Un jouet classique Télécharger le jeu gratuit Modern Magic 8 Ball





Parkour Flight (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v3.01, 41 Mo, iOS 11.0, Alexander Bukharev) passe de 1,09 € à gratuit. Parkour Flight est un jeu moderne avec des éléments de parkour, dans lequel vous devez sauter d'une grande hauteur à travers divers obstacles, en effectuant de nombreuses figures spectaculaires.



Combinez Вackflip, Gainer, Layout et plus encore en appuyant simplement sur l'écran. Avec l'aide du "Twist", vous pouvez effectuer un saut périlleux avec rotation de n'importe quel nombre de degrés !



Les + : C'est fun... et ça fait pas mal ! Télécharger le jeu gratuit Parkour Flight





ShapeOminoes (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.2, 65 Mo, iOS 11.0, Wojciech Wysocki) passe de 2,29 € à gratuit.

Dans ShapeOminoes, l'objectif est simple: remplir la forme générée trois fois en utilisant différents types d'omino.



Chaque niveau a sa propre forme à remplir et se compose de trois sous-niveaux qui doivent être résolus afin de déverrouiller le suivant. Chaque sous-niveau a son propre type omino à utiliser. La difficulté augmente tout au long du jeu. Au début, les niveaux sont simples et apprennent à jouer. Après cela, ils deviennent plus gros, plus compliqués et plus difficiles.



Les + : Il y a plus de 120 niveaux à résoudre au total Télécharger le jeu gratuit ShapeOminoes





Promotions iOS :

Agent A (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v5.3.2, 774 Mo, iOS 11.0, Yak & co) passe de 7,99 € à 0,49 €. "Agent A, le QG vient de nous transmettre votre nouvelle mission. Comme d'habitude, détruisez cette transmission une fois le message reçu. Cette mission est de la plus haute importance, alors attelez-vous à la tâche sans attendre". Mission impossible résonne dans votre tête ? C'est normal :)



L'objectif principal du jeu sera d'attraper Ruby La Rouge grâce aux indices que vous gagnerez au cours de votre aventure ! Point & click classique avec son lot de pièges et de puzzles.



Les + : Le jeu est le vainqueur du prix "développeurs indépendant"

Très prenant ! Télécharger Agent A à 0,49 €





DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v0.1.25 - SP Sale, 533 Mo, iOS 10.0, Marmalade Game Studio) passe de 4,49 € à 3,49 €. Depuis 60 ans le jeu de société DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 nous a montré comment réussir dans la vie. Maintenant, le jeu de société numérique DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 introduit des choix de vie actualisés et de nouveaux croisements parmi les options traditionnelles ! Deviendrez-vous blogueur vidéo ou ingénieur ? Quels chemins prendront vos amis et votre famille ? Jouez sur mobile et tablette pour le découvrir !



Personnalisez votre pion, sautez dans votre voiture écologique et faites la course avec vos amis et votre famille dans DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2, une suite contemporaine de DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2. Avec des milliers de nouvelles manières de vivre, et l’argent n’étant plus le seul moyen de réussir, quelle vie choisirez-vous ? Télécharger DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 à 3,49 €





Cessabit (Jeu, Style de vie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 37 Mo, iOS 8.0, Tepes Ovidiu) passe de 2,29 € à 1,09 €.

Ce jeu vous aidera à vous détendre. Rappelez-vous ce que vous voyez et répondez aux questions.



Inspectez chaque illustration pour trouver des indices, touchez les objets pour obtenir des indices et résolvez des objectifs compliqués. Télécharger Cessabit à 1,09 €