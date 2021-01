Selon Kristan Rivers, les développeurs doivent revoir les modèles publicitaire #idfa

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Depuis quelques semaines, avec l'annonce des fonctionnalités d'iOS 14, de nombreux témoignages et plaintes fusent vers Apple et sa décision de donner le plein pouvoir à l'utilisateur concernant le ciblage et la publicité. Une histoire qui fait grincer des dents notamment le géant Facebook, qui multiplie ses attaques et ses avertissements concernant la chute des revenus des entreprises et professionnels présents sur le réseau social.



Mais ce n'est pas le seul changement à prévoir sur nos mobiles, c'est en tout cas ce que pense Kristan Rivers, PDG d'AdInMo, qui affirme que les développeurs vont devoir repenser leurs modèles publicitaires.

Kristan Rivers évoque les retombées de l'IDFApocalypse

Si vous ne connaissez pas AdInMo, on parle d'une plateforme publicitaire à destination des développeurs de jeux mobiles. Ce denier s'est entretenu avec nos confrères de Pocketgamer, revenant notamment sur l'IDFApocalypse. Sur la question de savoir ce qu'il pense des 12 prochains mois, il répond :

Je sais que vous vous attendez à ce que je dise cela, mais je crois fondamentalement que la monétisation de la publicité non interruptive et des publicités de marque InGamePlay sera la tendance révolutionnaire dans les jeux mobiles en 2021.



L'IDFApocalypse obligera les développeurs à repenser les modèles publicitaires. Vous verrez plus d'expérimentation et une plus grande créativité avec des annonces immersives, ce qui signifie que le marketing de performance ne poussera plus les joueurs à quitter les jeux. Je ne suis pas le seul à penser cela: selon la récente enquête auprès des développeurs PGC et AdInMo, 46% des développeurs conviennent que la publicité dynamique dans le jeu est une opportunité clé en 2021.

Une interview intéressante, à retrouver sur le site officiel de Pocketgamer.