Bouygues Telecom devient propriétaire de NRJ Mobile, Auchan Mobile...

Alexandre Godard

L'année 2021 commence de forte belle manière pour Bouygues Telecom. Après des mois de pourparlers et une validation de l'Autorité de la concurrence fin décembre, le géant du réseau mobile s'empare d'Euro-Information Telecom.

Bouygues Telecom renforce sa base de clients

C'est désormais officiel depuis hier, lundi 04 janvier 2021, Bouygues Telecom vient de valider un accord avec le Crédit Mutuel pour le rachat d'Euro-Information Telecom, qui détient plusieurs réseaux mobiles virtuels comme NRJ Mobile, Auchan Mobile, CDiscount Mobile, CIC Mobile... Cette confirmation survient juste après l'accord de l'Autorité de la concurrence émis il y a tout juste deux semaines.

Bouygues Telecom commence donc l'année 2021 en fanfare puisque ce rachat va permettre un gain de plus de 2 millions d'abonnés mais ce n'est pas terminé. En effet, à travers ce rachat total, un autre accord a été conclu car dorénavant, le réseau Bouygues Telecom sera implanté au sein de toutes les agences bancaires Crédit Mutuel.



On vous passe bien évidemment les discours positifs "classiques" des deux côtés qui se réjouissent de cet accord. En revanche, on peut souligner la très belle opération de Bouygues qui démontre une fois de plus son importance dans le réseau mobile français. Du côté du Crédit Mutuel, on se réjouit également de savoir que les futures offres mobiles seront proposés sur un réseau de qualité. On imagine que d’autres forfaits 5G pas chers vont arriver.



