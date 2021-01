Bons plans iOS : Love You To Bits, The Survivor: Rusty Forest, Phone Drive

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Love You To Bits, The Survivor: Rusty Forest, Phone Drive. L'occasion d'économiser 31,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Safety Photo+Video (App, iPhone / iPad, v7.1.0, 87 Mo, iOS 10.0, Sixbytes PLT) passe de 2,29 € à gratuit. Que diriez-vous de posséder un coffre-fort au sein de votre téléphone afin de garder vos photos ou vidéos cachés à l'abri de tous les regards ? C'est ce que propose l'application Safety...



Choisissez un mot de passe et protégez vos différentes données !



Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.7.6, 28 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

All Fonts (App, iPhone / iPad, v1.0.8, 5 Mo, iOS 13.0, Dropouts Technologies LLP) passe de 1,09 € à gratuit. All Fonts facilite le transfert et l'installation de polices supplémentaires sur votre iPhone et iPad. Lancez All Fonts et pointez le navigateur de votre ordinateur vers l’URL fournie. Ensuite, faites simplement un glisser/déposer avec les fichiers dans le téléchargeur.



Vous pouvez également télécharger des fichiers de polices à partir de vos services cloud préférés.Toutes les polices prennent en charge les fichiers TrueTypeFont et OpenTypeFont. Des vidéos pratiques utiles sont disponibles dans l'application, expliquant comment transférer, installer et supprimer des fichiers.



Jeux gratuits iOS :

yourSudoku (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v4.00, 89 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 3,49 € à gratuit.

Sudoku (数 独), à l'origine appelé Number Place, est un casse-tête combinatoire basé sur la logique. Cette application propose plus de 10000 parties de sudoku...



Elle propose plus de 100 parties sudoku pour débutants, pour que vous puissiez apprendre à jouer au sudoku, mais a également 1000 des parties bien plus complexes...



Les + : Une valeur sûre

The Survivor: Rusty Forest (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.7, 497 Mo, iOS 11.0, Evgeniy Ershov) passe de 1,09 € à gratuit. Bienvenue dans le monde de "The Survivor", frappé par un virus inconnu qui a anéanti l'ensemble de la population mondial. Vous êtes l'une des rares personnes à avoir survécu et maintenant vous devez lutter pour votre vie contre ce qui reste de la population indigène maintenant infectés par la maladie. Suivant la tradition des "Survival" et "Horror Games", les joueurs dans "The Survivor" doivent explorer un monde ouvert pour recueillir des matières premières pour construire leurs propres armes, des outils, des fortifications, des abris, etc. contre les dangers des zombies, des animaux sauvages infectés et dans le monde lui-même.



Le seul but dans "The Survivor" est de survivre. Pour ce faire, vous aurez besoin de surmonter les difficultés telles que la faim, la soif ou encore le froid...



Drop The Chicken 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3, 347 Mo, iOS 9.0, Blakzero Oy) passe de 3,49 € à gratuit. Drop The Chicken 2 est un jeu de puzzle physique dans lequel vous devez faire en sorte que Chuck, le poulet, tombe et atterrisse dans son nid.



Une sorte de Cut the Rope avec un concept bien à lui, et c'est plutôt bien foutu !



Promotions iOS :

Street Kart Racing (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.3.8, 707 Mo, iOS 11.0, Fat Cigar Productions Ltd) passe de 5,49 € à 2,29 €. Si vous voulez quelque chose de nouveau, d’original et d’ultra compétitif, Street Kart Racing peut vous l'apporter. Ce jeu va vous divertir pendant plus d'heures que vous ne le pensez ! Attendez-vous à ce que ce soit difficile, stimulant et enrichissant. Aucune aide. Pas d'excuses. Juste de la simulation.



Love You To Bits (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.6.130, 404 Mo, iOS 8.0, Alike Studio) passe de 4,49 € à 1,09 €.

Suivez les pas de Kosmo, un explorateur spatial novice et maladroit, à la recherche de Nova sa petite amie robot. A la suite d’un accident fatal, les pièces de Nova sont éparpillées dans l’ensemble de l’univers: Kosmo fera tout son possible pour récupérer les pièces de Nova, la reconstruire et recommencer leur histoire.



Love You To Bits est une aventure en point & click dont l'histoire est ponctuée de casse-têtes à la fois beaux et malins. Mieux vaut avoir un écran de bonne taille pour profiter de la patte graphique et des animations très travaillées.



Une perle qui vaut le détour, notamment pour les fans de SF (Science-Fiction) et de jeux-vidéo qui retrouveront des clins d'oeil à Star Wars, Blade Runner et même Zelda !

hocus 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4, 102 Mo, iOS 11.0, gamebra.in) passe de 3,49 € à 0,49 €. hocus. est de retour. Cette fois, tout est dynamique. Le jeu a de nouvelles mécaniques et combinaisons d'illusions avec tant de possibilités de résolution créative.



• 66 niveaux créatifs fabriqués à la main

