Bons plans iOS : Tot Pocket, The Survivor: Rusty Forest, Scantastic

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Tot Pocket, The Survivor: Rusty Forest, Scantastic. L'occasion d'économiser 38€ !



Jeux gratuits iOS :

Crystal Cove (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.9, 14 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 0,99 € à gratuit. Le jeu Crystal Cove est un match-3 comme on aime découvrir : vous allez devoir empiler des triangles de couleurs les uns sur les autres et essayez de réunir les mêmes couleurs ensemble pour les faire disparaître.



Comme la plupart du temps dans ces jeux, la partie prend fin quand le plateau est plein. Télécharger le jeu gratuit Crystal Cove





The Survivor: Rusty Forest (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.7, 497 Mo, iOS 11.0, Evgeniy Ershov) passe de 0,99 € à gratuit. Bienvenue dans le monde de "The Survivor", frappé par un virus inconnu qui a anéanti l'ensemble de la population mondial. Vous êtes l'une des rares personnes à avoir survécu et maintenant vous devez lutter pour votre vie contre ce qui reste de la population indigène maintenant infectés par la maladie. Suivant la tradition des "Survival" et "Horror Games", les joueurs dans "The Survivor" doivent explorer un monde ouvert pour recueillir des matières premières pour construire leurs propres armes, des outils, des fortifications, des abris, etc. contre les dangers des zombies, des animaux sauvages infectés et dans le monde lui-même.



Le seul but dans "The Survivor" est de survivre. Pour ce faire, vous aurez besoin de surmonter les difficultés telles que la faim, la soif ou encore le froid...



Les + : Un excellent jeu de survie Télécharger le jeu gratuit The Survivor: Rusty Forest





Applications gratuites iOS :

Tahrir App (App, iPhone / iPad, v3.0.7, 95 Mo, iOS 12.0, Maysam Shahsavari) passe de 2,99 € à gratuit. L'application Tahrir est l'outil ultime pour écrire des textes sur vos images : avec la possibilité d'utiliser des modèles ou de créer vos propres créations, il y en a pour tous les goûts.



De sublimes polices qui vous permettront de créer de superbes documents !



Les + : 100 polices

Des outils pour vos écritures Télécharger l'app gratuite Tahrir App





Wavejam (App, iPhone, v1.7.5, 57 Mo, iOS 12.4) passe de 8,99 € à gratuit. Wavejam est une plateforme musicale qui vous permet de collaborer avec vos amis sur une chanson.



Enregistrez simplement un morceau, partagez-le et invitez vos amis à en tirer parti.



Les fonctionnalités comprennent un enregistreur multipiste, une capture audio rapide et facile, des contrôles de BPM et de mixage, et bien plus encore. Télécharger l'app gratuite Wavejam





Currency (App, iPhone, v1.3.3, 9 Mo, iOS 11.0, Nuno Miguel Coelho Santos) passe de 0,99 € à gratuit. Enfin, un convertisseur de devises qui fonctionne sans mise en route ou calibrage particuliers, sans options inutiles, et qui est agréable à l’oeil sur tous type d’iPhone.



Cela rend facile de vérifier combien d'argent vous avez au total si vous avez de l'argent dans différentes devises avec vous.



Les + : Un design simple et fonctionnel

Une calculatrice multi-devises intégrée Télécharger l'app gratuite Currency





Scantastic (App, iPhone, v1.0.4, 1 Mo, iOS 14.0, Swiftware Solutions GmbH) passe de 9,99 € à gratuit. Scantastic est la seule application de numérisation dont vous avez besoin : numérisez et organisez des documents, copiez du texte à partir de fichiers avec la reconnaissance de texte basée sur l'IA et imprimez ou partagez vos numérisations.



Les + : numériser des documents, des images et d'autres fichiers

choisissez entre quatre filtres de couleurs différents pour vos scans

organiser vos fichiers dans des dossiers Télécharger l'app gratuite Scantastic





Promotions iOS :

Swapperoo (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 22 Mo, iOS 8.0, Fallen Tree Games Ltd) passe de 2,99 € à 0,99 €. Swapperoo c'est un puzzle "match-3" pas comme les autres avec une stratégie assez poussé, un style visuel tranché et un concept intelligent.



Les règles sont simples : appuyez sur une flèche pour la déplacer dans la direction vers laquelle elle fait face. Faire une rangée de 3 tuiles de la même couleur et les tuiles disparaissent.



Si cela semble trop facile, ne vous inquiétez pas, vous vous retrouverez vite dans des situations complexes. De plus, il y a un grand nombre d'objectifs pour vous garder en alerte comme des tuiles qui vous poursuivent, des tuiles qui doivent être terminées en quelques mouvements, des tuiles qui doivent être protégés etc.



Les + : Un vrai casse-tête

Rafraichissant Télécharger Swapperoo à 0,99 €





Exception; (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.16, 79 Mo, iOS 8.0, Kunpo) passe de 2,99 € à 1,99 €. Exception est un jeu sur la programmation de l'IA. Au cours du jeu, le joueur aide les unités à vaincre leurs ennemis dans le monde virtuel. Cependant, le joueur doit contrôler les unités par programmation au lieu de les contrôler directement.



Il s'agit d'un jeu solo difficile. Dans chaque niveau, le joueur doit réfléchir à la stratégie à adopter et programmer les unités en conséquence. Le joueur doit programmer différents types d'unités pour réussir le niveau.



Les + : Les graphismes rétro Télécharger Exception; à 1,99 €