Bons plans iOS : Escapists 2: Pocket Breakout, Scalak, Sketch Tree Pro

⏰ Hier à 23:06 (Màj hier à 23:06)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Escapists 2: Pocket Breakout, Scalak, Sketch Tree Pro. L'occasion d'économiser 48€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Invaders mini (Jeu, Action, iPhone, v5.9, 33 Mo, iOS 12.0, Virtual GS) passe de 0,99 € à gratuit. Invaders mini est un jeu d'arcade rétro auquel vous pouvez jouer sur votre Apple Watch ou votre iPhone. Si vous jouez avec votre montre, vous utiliserez la couronne de la montre pour contrôler le mouvement et toucherez l'écran pour tirer.



Sur l'iPhone, vous toucherez le centre de l'écran pour tirer et toucherez les côtés de l'écran pour déplacer votre canon. Au fur et à mesure que le jeu progresse, les aliens deviennent plus rapides et plus mortels.



Les + : Parfait pour s'occuper dans les transports... ou au petit coin ! Télécharger le jeu gratuit Invaders mini





Scalak (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 442 Mo, iOS 9.0, Michal Pawlowski) passe de 1,99 € à gratuit. Votre but ? Remplir les figures. Se détendre. S'amuser.



Scalak contient 90 niveaux et est rempli d'un flux de jeux en constante évolution, vous permettant d'être assez content de vous-même.



Les + : Si vous aimez vous casser la tête... Télécharger le jeu gratuit Scalak





Lion’s Eye (Jeu, Utilitaires / Cartes, iPhone / iPad, v2.0.4, 15 Mo, iOS 15.0, Orlando Gabriel Herrera) passe de 5,99 € à gratuit. Lion's Eye vous aide à construire et à gérer votre collection de cartes magiques. Il contient tout ce à quoi vous pouvez penser, y compris des informations sur les cartes, des règles sur les cartes, un espace pour découvrir de nouvelles cartes, la construction de jeux et des statistiques.



Les + : Le meilleur ami des joueurs Magic Télécharger le jeu gratuit Lion’s Eye





Pyjamasques: les as du volant (Jeu, Course, iPhone / iPad, v2.0.1, 351 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 3,99 € à gratuit. Fais la course avec Yoyo, Bibou et Gluglu dans cette incroyable aventure lunaire ! Les bandits Sorceline et Roméo veulent s'emparer des cristaux lunaires pour augmenter leurs pouvoirs... Tu dois les arrêter ! Grimpe à bord des Pyja-motos et parcours la Lune pour récupérer un maximum de cristaux.



Mais attention, les obstacles et les défis ne manquent pas sur la Lune ! Deviens un véritable héros, comme les Pyjamasques...



Les + : Un jeu excellent pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Pyjamasques: les as du volant





Applications gratuites iOS :

Pile (App, iPhone, v1.2.3, 29 Mo, iOS 14.1, Aram Miquel) passe de 1,99 € à gratuit. Gardez vos affaires en un seul endroit. L'application primée Pile vous aide à organiser vos affaires, prêtes à être utilisées dès que vous en avez besoin. Que vous aimiez sauvegarder des tas de liens, prendre des notes ou garder vos fichiers en ordre, Pile est faite pour vous.



Mieux encore, elle est protégée par la confidentialité. Nous avons conçu Pile en tenant compte de la confidentialité. Vous êtes propriétaire de vos données, d'une manière telle que nous ne pouvons même pas y accéder ! Comme vos données sont stockées dans votre iCloud, vous avez la tranquillité d'esprit de savoir que vos données y sont sauvegardées en toute sécurité.



Les + : Pratique

L'ergonomie Télécharger l'app gratuite Pile





Witch for Twitch (App, iPhone, v1.0, 2 Mo, iOS 14.0, Oliver Mason) passe de 0,99 € à gratuit. Witch for Twitch est un client pour Twitch. La première application qui vous permet de regarder Twitch directement depuis votre montre.



Désormais, vous ne manquerez plus aucun stream en direct, vous pourrez les voir sur votre montre !



Les + : Voir les vidéos depuis votre montre Télécharger l'app gratuite Witch for Twitch





Sketch Tree Pro (App, iPhone / iPad, v1.8, 54 Mo, iOS 9.1, guangxie chen) passe de 9,99 € à gratuit. Sketch Tree est une application de dessin mobile spécialement conçue pour les professionnels de la création. Sa fonctionnalité de peinture et de dessin est très novatrice, avec des pinceaux réalistes et des aquarelles révolutionnaires.



Des outils de peinture complets, avec plus de 80 pinceaux, gommes, règles, outils de remplissage, sélecteur de couleurs et système avancé de couches permettant d'importer des images d'arrière-plan et des dessins.



Les + : L'application est très complète Télécharger l'app gratuite Sketch Tree Pro





Mot du jour (App, iPhone / iPad, v2.1, 34 Mo, iOS 12.0, Marco Tini) passe de 2,99 € à gratuit. Vous voulez montrer un langage poli, mais votre vocabulaire est toujours réduit aux mêmes mots? Vous voulez enrichir votre lexique avec les mots que vous entendez souvent?



Mot du jour est l'application pour vous! Chaque jour, vous aurez à portée de main un nouveau mot avec sa définition !



Les + : Améliorez vos connaissances tous les jours Télécharger l'app gratuite Mot du jour





Promotions iOS :

Bury me, my Love (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.8, 190 Mo, iOS 9.0, Plug In Digital) passe de 3,99 € à 0,99 €.

Bury me, my Love est un jeu d'aventure vous qui fera vivre le périple de Nour, migrante syrienne essayant d'atteindre l'Europe.



Majd, son mari est resté en Syrie et communique avec elle par messages, en la conseillant du mieux qu'il peut pour qu'elle parvienne à destination en toute sécurité.



Une aventure se déroulant via un smartphone, avec des indices à trouver et des énigmes à vaincre.

Télécharger Bury me, my Love à 0,99 €

The Escapists (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.12, 469 Mo, iOS 9.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,99 € à 0,99 €. Le célèbre jeu d'évasion primé et encensé par la critique arrive sur iOS ! The Escapists offre aux joueurs la chance d'avoir un aperçu humoristique de la vie en prison. Comme c'est le cas pour tout détenu, l'objectif principal consiste à s'évader !



Avec des graphismes pixelisés à mi-chemin entre Zelda sur Gameboy et Minecraft, voici un très bon jeu de gestion / stratégie dans lequel il faudra accomplir les tâches du quotidien tout en récupérant en cachant ce qui vous servira à vous échapper. Ne pas être repéré par les matons, voilà votre dicton !



Les développeurs de Worms ont fait fort !



Les + : Complet et prenant Télécharger The Escapists à 0,99 €





Escapists 2: Pocket Breakout (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.11, 1,4 Go, iOS 12.1, Team17 Digital Limited) passe de 7,99 € à 0,99 €. Il est temps de recommencer votre évasion dans The Escapists 2: Pocket Breakout ! Risquez gros pour vous évader des prisons les plus sécurisées du monde mobile...



Créez votre propre taulard avec des centaines d'options de personnalisation et plongez dans The Escapists 2: Pocket Breakout. Explorez les plus grandes prisons jamais conçues, aux multiples étages, toits, bouches d'aération et tunnels souterrains. Respectez les règles, présentez-vous à l'appel, travaillez, suivez des routines strictes et planifiez votre fuite en secret !



Rejoignez jusqu'à 3 de vos amis pour élaborer l'évasion ultime en multijoueur local. Travailler en groupe vous permettra d'élaborer des plans encore plus élaborés et audacieux !



Les + : Très addictif Télécharger Escapists 2: Pocket Breakout à 0,99 €