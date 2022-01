Bons plans iOS : Escapists 2: Pocket Breakout, 13s, digiID

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Escapists 2: Pocket Breakout, 13s, digiID. L'occasion d'économiser 53€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Crash the Comet (Jeu, , iPhone / iPad, v6.01, 51 Mo, iOS 11.0, Waterpower Technology) passe de 0,99 € à gratuit. Crash the Comet est un jeu dans lequel vous devez piloter une comète afin qu'elle reste sur le circuit.



Il faudra réagir très rapidement et tenir le plus longtemps possible. Le jeu parfait pour challenger vos amis !



Les + : La possibilité de jouer à une ou deux mains selon le mode de jeu Télécharger le jeu gratuit Crash the Comet





Incredible Box (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v8.01, 60 Mo, iOS 11.0, Waterpower Technology) passe de 0,99 € à gratuit. Incredible Box est un jeu très traditionnel. Faites rouler la boîte à la position cible, rien de plus.



Cela semble simple, mais ce jeu est dur, très dur.



Les + : Cela parait facile mais ça devient vite compliqué ! Télécharger le jeu gratuit Incredible Box





Keno Pad (Jeu, Stratégie, iPad, v1.6.7, 5 Mo, iOS 9.3) passe de 4,99 € à gratuit. Ce jeu de Keno au style rétro est magnifique. Tapez entre 2 et 10 numéros que vous pensez voir apparaître. Ensuite, regardez anxieusement comment 20 numéros aléatoires, ou boules, sont choisis pour voir combien de correspondances vous obtenez. Plus vous misez, plus vous gagnez (ou perdez...) !



Keno Pad procure des heures de plaisir. Si vous aimez les autres jeux de casino comme le poker, le texas hold 'em, les machines à sous, la roulette ou le black jack, vous voudrez ajouter ce jeu de keno classique à votre collection !



Nous vous donnons 100 crédits pour commencer. Pouvez-vous aller jusqu'à 1 000 ? Dix mille ? Un million ? Nous vous mettons au défi de le faire. Envoyez-nous une capture d'écran si vous atteignez le million.



Les + : L'un des jeux les plus connus Télécharger le jeu gratuit Keno Pad

13s (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.2.3, 11 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 2,99 € à gratuit. Un jeu de correspondance de chiffres amusant qui vous tiendra en haleine pendant des jours !



Faites glisser les tuiles sur le plateau. Faites en sorte que les tuiles en ligne ou en colonne fassent 13. Utilisez la poubelle pour retirer les tuiles difficiles.



13's est un jeu idéal pour se détendre, parfait pour apprendre aux enfants à compter, et il est adapté aux daltoniens ! Télécharger le jeu gratuit 13s





Applications gratuites iOS :

Colorize (App, iPhone, v1.0, 129 Mo, iOS 13.2, PROV ENTERPRISE) passe de 5,99 € à gratuit. Colorize apporte une application de coloration noir et blanc d'intelligence artificielle qui vous étonnera. C'est l'une des anciennes applications de coloration de photos les plus précises, permettant de redonner une seconde jeunesse à vos photos.



Les + : Numérisez une photo en noir et blanc ou prenez-en une dans la galerie.

Un clic et votre photo colorisée est prête. Télécharger l'app gratuite Colorize





digiID (App, iPhone, v1.3, 4 Mo, iOS 14.0) passe de 8,99 € à gratuit. Avec digiID MAX, les utilisateurs peuvent désormais enregistrer des cartes et des documents en groupes pour rester mieux organisés.



Créez un code pour une couche supplémentaire de sécurité et sauvegardez tous vos documents directement sur votre téléphone et NON sur le nuage pour un accès sûr, rapide, facile et plus rapide...



Les + : Un coffre-fort pour vos documents Télécharger l'app gratuite digiID





IDK? Decision Maker (App, iPhone, v1.5, 20 Mo, iOS 10.0, Vlad Paraschiv) passe de 1,99 € à gratuit. IDK ? Decision Maker est LE moyen le plus simple de vous aider à prendre des décisions réfléchies ! " Que dois-je faire ? " Téléchargez et faites de bons choix de vie dès aujourd'hui !



Il suffit d'entrer une question, d'ajouter vos réponses et le tour est joué ! Profitez de nos délicieuses animations conçues pour vous calmer tout en vous aidant à réfléchir à vos options.



Les + : L'aide parfaite pour prendre une décision de groupe Télécharger l'app gratuite IDK? Decision Maker





Promotions iOS :

She Sees Red (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 2,1 Go, iOS 9.0, Rhinotales TOO) passe de 3,99 € à 0,99 €. Quelqu'un a tué plusieurs personnes dans une boite de nuit populaire. Un détective solitaire, qui a été désigné à l'affaire, suit chaque indice… où qu'ils puissent mener. Dans ce thriller interactif, RIEN n’est ce qu’il semble être!



Prenez des décisions. Changez le sujet. Devenez un détective. Vivez des expériences multiples et implantez-vous dans l’esprit d’un tueur dans ce film interactif sanglant She Sees Red. Votre enquête commence maintenant!



Les + : Un film donc vous êtes le héros Télécharger She Sees Red à 0,99 €





This War of Mine (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.7, 586 Mo, iOS 8.0, 11 bit studios s.a.) passe de 14,99 € à 2,99 €. Ceux d'entre vous qui jouent sur PC connaissent peut-être déjà ce titre totalement atypique du studio 11 bit studios (Série des Anomaly) qui propose une expérience de survie en temps de guerre d'un genre différent de ce qu'on voit d'habitude. En effet, contrairement à la plupart des jeux qui se déroulent dans un contexte de guerre, dans This War of Mine, le joueur ne contrôle pas un super soldat à la Rambo. Au lieu de cela, il devra aider un groupe de civil à survivre dans une ville assiégée et pleine de dangers mortels.

Du coup, le rythme est plutôt lent et vous devrez réaliser de nombreuses actions pour progresser, tout en faisant attention au temps qui passe mais aussi à vos besoins (manger, dormir, etc).



Bien vu et en plus très intéressant écran en main. On se prend à contempler le jeu qui est franchement sublime. Attention, ce jeu est très prenant et chronophage !



Les + : Superbe ambiance sombre

Des décisions difficiles à prendre à certains moments

Original Télécharger This War of Mine à 2,99 €





The Escapists (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.12, 469 Mo, iOS 9.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,99 € à 0,99 €. Le célèbre jeu d'évasion primé et encensé par la critique arrive sur iOS ! The Escapists offre aux joueurs la chance d'avoir un aperçu humoristique de la vie en prison. Comme c'est le cas pour tout détenu, l'objectif principal consiste à s'évader !



Avec des graphismes pixelisés à mi-chemin entre Zelda sur Gameboy et Minecraft, voici un très bon jeu de gestion / stratégie dans lequel il faudra accomplir les tâches du quotidien tout en récupérant en cachant ce qui vous servira à vous échapper. Ne pas être repéré par les matons, voilà votre dicton !



Les développeurs de Worms ont fait fort !



Les + : Complet et prenant Télécharger The Escapists à 0,99 €