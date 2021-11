Bons plans iOS : Escapists 2: Pocket Breakout, Symmetrain, KEV

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Escapists 2: Pocket Breakout, Symmetrain, KEV. L'occasion d'économiser 35€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Writey (App, iPad, v1.9.2, 36 Mo, iOS 13.0, REZA FIROUZBAKHT) passe de 1,99 € à gratuit. Écrire sur un iPad demande un peu d’entraînement, et c’est exactement pour cela que Writey a été conçu. Prenez votre Apple Pencil, choisissez un cours et suivez les guides pour améliorer votre écriture numérique.



L'application comprend trois cours d'écriture manuscrite: alphabet romain, écriture régulière et écriture cursive. Il comprend également un mode sombre.



Les + : Réapprenez à écrire ! Télécharger l'app gratuite Writey

Simple Weather (App, iPhone / iPad, v1.0, 31 Mo, iOS 10.0, Uladzislau Nasonau) passe de 0,99 € à gratuit. Simple Weather est une application météo simpliste qui affiche les prévisions quotidiennes pour votre emplacement sur un seul écran.



L'application propose de superbes animations pour chaque type d'événement météorologique.



Les + : Simple, mais efficace

Les animations Télécharger l'app gratuite Simple Weather





LOL Movie Pro (App, iPhone / iPad, v1.8, 68 Mo, iOS 10.0, Electric French Fries) passe de 3,99 € à gratuit. Créez instantanément des films hilarants et faites rire tout le monde. Créez-vous une tête énorme ou des yeux globuleux. Ajoutez des effets d'éclair ou aquatiques et prenez une voix d'écureuil ou de gorille.



Ajoutez de la musique et créez un film hilarant à partager avec vos amis. Des milliers de combinaisons.



Les + : Sympa, rapide et simple d'utilisation

35 modificateurs de visage hilarants Télécharger l'app gratuite LOL Movie Pro





KEV (App, iPhone / iPad, v5.3, 10 Mo, iOS 11.0, Satnam Singh) passe de 1,99 € à gratuit. L'application KEV transforme votre iPhone ou iPad en un posemètre professionnel et facile à utiliser.

Minimaliste, KEV analyse l'aperçu en direct de la scène et vous donne des données précises sur la balance des blancs en Kelvin.



Essayer d'obtenir la balance des blancs parfaite sur votre reflex numérique peut être ennuyeux. KEV vous aide en vous indiquant ce que devrait être la balance des blancs.

Vous pouvez mesurer la température de couleur d'une source lumineuse en Kelvin sans avoir à dépenser des centaines de dollars pour des appareils professionnels.



Les + : Les résultats semblent très bons Télécharger l'app gratuite KEV





Jeux gratuits iOS :

True Skate (Jeu, Action / Sports, iPhone / iPad, v1.5.41, 215 Mo, iOS 9.0) passe de 1,99 € à gratuit. Ce jeu de skate dont vos doigts sont les pieds, offre une liberté de contrôle assez incroyable. Alors qu'il est sorti il y a quelques années (en 2012), les développeurs le bichonnent encore avec toujours plus de skateparks (souvent en supplément via in-app) mais aussi des améliorations visuelles.



Plus qu'un jeu classique, ce titre est véritablement une sorte de simulation de skate fascinante. On peut vraiment se prendre pour Tony Hawk et réaliser des figures incroyables. Par contre, il faut un temps d'adaptation.



Les + : Un bonheur, même des années après

Le contenu Télécharger le jeu gratuit True Skate





Symmetrain (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3.2, 47 Mo, iOS 9.0, Black Pants Studio GmbH) passe de 0,99 € à gratuit. Choisissez un train et votre voyage commencera. Au fur et à mesure que votre train avance, vous devez essayer de choisir les arbres, les buissons, les formations rocheuses et autres objets qui se trouvent d'un côté des voies et pas de l'autre. Si vous manquez un obstacle ou appuyez de manière incorrecte, votre train sera retardé.



S'il est trop retardé, il disparaîtra de la vue et le jeu sera terminé. Vous pouvez tirer sur le frein d'urgence pour ralentir un peu les choses quand les choses deviennent agitées et vous remettre de l'ordre.



Les + : Un jeu d'action dans lequel vous travaillerez votre concentration !

Comprend 8 environnements Télécharger le jeu gratuit Symmetrain





Snake o.S. (Jeu, , iPhone / iPad, v1.2, 12 Mo, iOS 10.3, David Gavilan) passe de 1,99 € à gratuit. Nourrissez le serpent, évitez les obstacles et regardez-le grandir en tournant autour de la terre dans Snake on a Sphere. Choisissez entre le mode histoire et le mode course infinie.



Voyez combien de temps vous pouvez grandir, obtenez des combos maximums et débloquez des succès en cours de route.



Les + : Un bel hommage au mythe Télécharger le jeu gratuit Snake o.S.





Promotions iOS :

Kingdom Two Crowns (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.11, 877 Mo, iOS 10.0, Raw Fury) passe de 10,99 € à 2,99 €. Kingdom Two Crowns est un jeu de tower defense à déroulement latéral et à la splendide esthétique soignée de type pixel art. Jouez le rôle d'un monarque chevauchant son fier destrier et recrutez de nouveaux sujets, développez votre royaume et protégez-le contre les créatures cupides désireuses de s'emparer de votre trésor et de votre couronne.



Si il fait suite à l'excellent Kingdom New Lands, Two Crowns apporte un côté multijoueur qui change beaucoup de choses ! Télécharger Kingdom Two Crowns à 2,99 €





911 Operator (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v3.06.05, 218 Mo, iOS 10.3, Games Operators) passe de 4,99 € à 1,99 €. Dans 911 OPERATOR, tu deviens opérateur de la ligne d’urgence et tu dois réagir rapidement aux notifications entrantes. Ta tâche est non seulement de répondre au téléphone, mais aussi de donner une réponse adéquate à la situation: parfois, il suffit de donner des instructions de premiers soins, d'autres fois il est nécessaire de faire intervenir la police, les pompiers ou les services médicaux.



Rappelle-toi qu’à l’autre bout du fil, il y a peut-être le père d’une enfant mourante, un poseur de bombe imprévisible ou un simple farceur. Sauras-tu quoi faire avec chacun d'entre eux?



Les + : Prenant

Faites les bons choix Télécharger 911 Operator à 1,99 €





The Escapists (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.12, 469 Mo, iOS 9.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,99 € à 0,99 €. Le célèbre jeu d'évasion primé et encensé par la critique arrive sur iOS ! The Escapists offre aux joueurs la chance d'avoir un aperçu humoristique de la vie en prison. Comme c'est le cas pour tout détenu, l'objectif principal consiste à s'évader !



Avec des graphismes pixelisés à mi-chemin entre Zelda sur Gameboy et Minecraft, voici un très bon jeu de gestion / stratégie dans lequel il faudra accomplir les tâches du quotidien tout en récupérant en cachant ce qui vous servira à vous échapper. Ne pas être repéré par les matons, voilà votre dicton !



Les développeurs de Worms ont fait fort !



Les + : Complet et prenant Télécharger The Escapists à 0,99 €