Bons plans iOS : Huntdown, Sketch Tree Pro, TreeHole Adventure

Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Bomb (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3.6, 73 Mo, iOS 9.0, Sami AlAwadi) passe de 0,99 € à gratuit. Une version simplifiée et moderne du classique culte rétro: Missile Command.



Défendez votre ville contre une multitude de bombes tombantes à l'aide de missiles guidés. Créez une chaîne d'explosions en utilisant un seul missile pour détruire plusieurs bombes.



Les + : Le jeu parfait pour défier vos amis Télécharger le jeu gratuit Bomb





Cooking Love (Jeu, Cuisine et boissons / Simulation, iPhone / iPad, v1.2.1, 174 Mo, iOS 10.0, CSC Studio) passe de 0,99 € à gratuit. Cher chef, vous êtes quelqu'un qui aime les jeux de cuisine. Et vous voulez toujours trouver un jeu de simulation de restaurant pour montrer votre super vitesse et votre talent.



Rejoignez un engouement culinaire frénétique où vous faites la course contre la montre pour cuisiner et servir vos clients!



Les + : Découvrez plus de 100 recettes uniques pour préparer une tonne de plats délicieux Télécharger le jeu gratuit Cooking Love





Monster Stunts (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v5.02, 67 Mo, iOS 8.0, YUZHI MA) passe de 2,99 € à gratuit. Un jeu dans lequel vous devrez piloter un monster truck dans des niveaux escarpés. Votre adresse et votre sang-froid vous permettront de passer les obstacles les plus durs. C'est une version pour camioneurs des jeux de trials à moto ou en BMX qui connaissent un grand succès sur l'App Store.



Celui-ci n'est pas très beau mais la physique est bien retranscrite et on s'amuse vite à faire quelques cascades.



Les + : De nombreux circuits

Un mode pour défier ses potes Télécharger le jeu gratuit Monster Stunts





TreeHole Adventure (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.1, 430 Mo, iOS 11.0, Sichun Wang) passe de 0,99 € à gratuit. Partez pour un voyage mystérieux et résolvez des énigmes difficiles dans ce jeu d'aventure. Utilisez la fonction indice si vous êtes bloqué et avez besoin de conseils.



N'oubliez pas de remplir votre sac à dos avec des fournitures qui pourraient vous être utiles plus tard. Découvrez ce qui est arrivé aux citoyens pendant que vous rentrez chez vous dans TreeHole Adventure.



Les + : Pour les adorateurs de point'n'click Télécharger le jeu gratuit TreeHole Adventure





Applications gratuites iOS :

Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.8.7, 28 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 2,99 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





PaperCal (App, iPhone / iPad, v1.13, 138 Mo, iOS 14.0, Johan Burgler) passe de 2,99 € à gratuit. Avec PaperCal, bénéficiez d'une vue réaliste du calendrier papier et laissez-vous séduire par l'esthétique de plus de 20 thèmes de calendrier. De son design intuitif, de son affichage propre et concis à son aperçu clair de la semaine, en passant par la gestion des tâches et des événements, cette application de calendrier papier est le complément idéal de votre appareil iOS.



Conçue pour ceux qui ont l'œil pour une esthétique à couper le souffle et qui apprécient les choses simples de la vie qui offrent de la clarté, l'application PaperCal est une application de calendrier entièrement intégrée offrant différents types de vues.



Les + : Plus de 20 thèmes

Efficace Télécharger l'app gratuite PaperCal





Sketch Tree Pro (App, iPhone / iPad, v1.8, 54 Mo, iOS 9.1, guangxie chen) passe de 9,99 € à gratuit. Sketch Tree est une application de dessin mobile spécialement conçue pour les professionnels de la création. Sa fonctionnalité de peinture et de dessin est très novatrice, avec des pinceaux réalistes et des aquarelles révolutionnaires.



Des outils de peinture complets, avec plus de 80 pinceaux, gommes, règles, outils de remplissage, sélecteur de couleurs et système avancé de couches permettant d'importer des images d'arrière-plan et des dessins.



Les + : L'application est très complète Télécharger l'app gratuite Sketch Tree Pro





Pindoo RSS (App, iPhone / iPad, v2.2.7, 7 Mo, iOS 13.0, Xin Luo) passe de 0,99 € à gratuit. Pindoo RSS transforme la façon dont vous lisez les articles. Activez des flux spécifiques en saisissant une URL, en naviguant via l'ajout rapide ou en les important depuis OPML.



Vous pouvez gérer vos flux à l'aide d'épingles et de dossiers. L'application vous permet de rechercher plusieurs mots-clés et de lire des articles hors ligne.



Les + : Elle prend en charge LaTex et MathML Télécharger l'app gratuite Pindoo RSS





Promotions iOS :

Locks Quest (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.11, 1,7 Go, iOS 10.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 2,99 €. Construisez vos défenses et affrontez la horde d'automates dans ce remake de nouvelle génération de Lock's Quest, le jeu pour console de 2008 acclamé par la critique ! Vous incarnez Lock, un garçon qui assiste à l'invasion de son village, déclenchant un conflit bien plus important entre les forces du Royaume et l'armée des Automates, menée par l'infâme seigneur Agonie.



Une histoire captivante s'ensuit au fil de 75 jours de combats à travers une dizaine de cartes uniques, à l'aide d'une collection de tourelles, pièges, et attaques spéciales. Découvrez le jeu tel qu'il a été imaginé, avec une bande son de haute qualité, de nouveaux portraits en haute résolution, et une jouabilité revue. Télécharger Locks Quest à 2,99 €





Rush Rally Origins (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.20, 184 Mo, iOS 9.0, Brownmonster Limited) passe de 4,99 € à 2,99 €. Rush Rally associe l’action descendante classique du Rush Rally originel aux graphismes et aux éléments physiques encensés par les joueurs de Rush Rally 3. Relevez le défi des 36 nouvelles courses uniques dans le monde entier, chacune offrant la possibilité de changer le moment de la course et la météo. Conduisez sur de nombreuses surfaces difficiles comme la neige, le gravier, la terre battue, la boue et le bitume !



Conduisez à 60 ips (120 ips sur les appareils compatibles) avec l’un des meilleurs modèles dynamiques de voiture à ce jour, hautement calibré pour Rush Rally Origins pour offrir une expérience de course descendante plus amusante. Télécharger Rush Rally Origins à 2,99 €