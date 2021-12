Bons plans iOS : Hero Siege: Pocket Edition, Extreme Car, Vinyls

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Hero Siege: Pocket Edition, Extreme Car, Vinyls. L'occasion d'économiser 33.5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

LOL Movie Pro (App, iPhone / iPad, v1.8, 68 Mo, iOS 10.0, Electric French Fries) passe de 3,99 € à gratuit. Créez instantanément des films hilarants et faites rire tout le monde. Créez-vous une tête énorme ou des yeux globuleux. Ajoutez des effets d'éclair ou aquatiques et prenez une voix d'écureuil ou de gorille.



Ajoutez de la musique et créez un film hilarant à partager avec vos amis. Des milliers de combinaisons.



Les + : Sympa, rapide et simple d'utilisation

35 modificateurs de visage hilarants Télécharger l'app gratuite LOL Movie Pro





WorkOther (App, iPhone, v1.1.6, 42 Mo, iOS 12.1, XiaoDong Lin) passe de 0,99 € à gratuit. Avez-vous déjà pris la peine de rechercher des entraînements appropriés sur votre montre? Si oui, pourquoi ne pas en créer vous-même? WorkOther vous aide à le faire, vous pouvez créer des entraînements personnalisés dessus et les utiliser sur Apple Watch, ce qui fait de votre Watch le suivi d'entraînement complet.



Une autre caractéristique à mentionner est l'indication de la fréquence cardiaque de combustion des graisses, elle garantit que l'intensité de votre exercice est suffisante pour brûler les graisses, afin d'améliorer l'efficacité de la perte de poids.



Les + : Des entraînements qui vous ressemblent Télécharger l'app gratuite WorkOther





Fan Noise (App, iPhone / iPad, v1.1, 81 Mo, iOS 12.0, Free Music Video Maker and Pho...) passe de 3,99 € à gratuit. Le Fan Noise Maker vous aide à vous endormir en quelques minutes. Dites adieu à vos insomnies et retrouvez un sommeil paisible en écoutant notre bruit blanc produit en interne. C'est une application idéale pour tous ceux qui manquent de sommeil, et elle fonctionne aussi très bien avec les nouveau-nés et les enfants.



Des milliers d'utilisateurs satisfaits comptent sur notre application Fan Noise Maker pour se coucher à l'heure et améliorer la qualité de leur sommeil.



Les + : La bibliothèque

Possibilité de mettre un timer Télécharger l'app gratuite Fan Noise





Vinyls (App, iPhone / iPad, v1.0.34, 29 Mo, iOS 15.0, Shihab Mehboob) passe de 4,99 € à gratuit. Vinyls est une belle application qui respecte les codes esthétiques d'iOS et qui ajoute un vinyle en rotation avec un bras de lecture qui s'anime pendant la lecture et la pause. Le bras se dirige également vers le centre du disque et s'aligne de manière appropriée sur la durée de lecture actuelle. Le disque peut aussi être «frotté» pour avancer ou reculer sur un morceau, ou encore être pressé longuement pour d’autres actions.



Si son ergonomie fait mouche, Vinyls prend également en charge AirPlay, les fenêtres multiples sur l'iPad, les widgets, le mode sombre, les raccourcis clavier, et autre pour sublimer encore un peu plus l'expérience.



Nécessite un compte Apple Music.



Les + : L'app est sublime

Pour les adorateurs de galettes Télécharger l'app gratuite Vinyls





Jeux gratuits iOS :

Extreme Car (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.04, 187 Mo, iOS 9.0, Khushal Khan) passe de 0,99 € à gratuit. Mad Death Race Racing est un jeu de course automobile, de cascades, d’esquives et de tir. Prenez le contrôle de votre voiture et tirez sur les autres voitures sur l'autoroute pour collecter des points. Faites partie de la course à la mort, écrasez vos rivaux et dominez le derby avec votre talent de pilote.



Débloquez de nouvelles voitures et de nouveaux niveaux. Réglez et améliorez vos voitures dans un garage. Achetez différents types d’armes pour détruire vos ennemis.



Les + : Très fun Télécharger le jeu gratuit Extreme Car





Mini-jeux Monsterz (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.6, 145 Mo, iOS 14.0, Electric French Fries) passe de 3,99 € à gratuit. Survis à une avalanche de mini-jeux farfelus ! Bourré de personnages loufoques, Mini-jeux Monsterz est un jeu au rythme effréné et aux animations délirantes. Aide les monstres à découvrir des secrets et fins alternatives. Marque des points bonus, débloque des succès et viens à bout de niveaux de plus en plus difficiles tout en gagnant des prix déments.



Vas-tu réussir à soulever la baleine au-dessus de ta tête ? Peux-tu éviter le pied géant venu du ciel ?



Les + : Plein de mini-jeux Télécharger le jeu gratuit Mini-jeux Monsterz





Promotions iOS :

Secret Files 2: Puritas Cordis (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.5.0, 1,7 Go, iOS 9.0, Animation Arts Creative Gmbh) passe de 5,49 € à 1,99 €. Avec Secret Files 2: Puritas Cordis, Nina et Max font leur retour sur écran tactile dans la suite de la série à succès Secret Files. La très attendue suite fait son entrée sur l'App Store et en profite pour recevoir une optimisation générale. La version inclut de nouveaux graphismes HD, de nouvelles énigmes au design amélioré.



Si vous aimez jouer les détectives et les ambiances étouffantes, c'est par là ! Télécharger Secret Files 2: Puritas Cordis à 1,99 €





Hero Siege: Pocket Edition (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v5.5.9, 1023 Mo, iOS 9.0, Panic Art Studios) passe de 9,99 € à 1,99 €. Après 1,5 millions de copies sur Steam, le Hack 'n' Slash inspiré du jeu Rogue des années 80 fait un tabac sur iPhone et iPad ! Le royaume de Tarethiel a été envahi par des hordes de l'enfer et vous devez le sauver en éliminant toute cette racaille à coups de calottes et de reliques. Une aventure pixelisée prenante, bien pensée et premium.



Les + : Un mix action/RPG intéressant

Plusieurs perso : le barbare, l'archer, le magicien pyromane et l'assassin Télécharger Hero Siege: Pocket Edition à 1,99 €





Lumy (App, iPhone / iPad, v4.6.7, 236 Mo, iOS 14.0, WapleStuff) passe de 5,99 € à 4,99 €. Lumy est une application simple et merveilleuse destinée aux photographes et à tous ceux qui veulent suivre le soleil ou la lune.



Vous voulez prendre de superbes photos pendant l'heure dorée ou l'heure bleue ?

Vous voulez prévoir des sessions de yoga ou de fitness au lever ou au coucher du soleil ?

Vous voulez vérifier l'heure de la première ou de la dernière lueur pour prévoir vos activités en extérieur ?



Lumy est votre allié parfait ! Télécharger Lumy à 4,99 €