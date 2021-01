Les pages Facebook vont se concentrer sur les abonnés plutôt que sur les likes

Facebook a décidé de mettre en place d'importantes modifications en ce début d'année 2021. Les pages vont connaitre de gros changements avec plusieurs nouveautés. La mention "J'aime" va disparaitre pour laisser la place à un système de "Followers" comme on retrouve sur la majorité des réseaux sociaux aujourd'hui. Découvrez les pages Facebook 2.0 !

Facebook change ses Pages

Depuis maintenant plusieurs mois, les développeurs de Facebook travaillent sur une toute nouvelle expérience des pages sur la version mobile comme sur la version web. Au programme, une optimisation du fil d'actualités, une navigation plus simple ou encore l'ajout d'informations autour de la sécurité et l'intégrité.

C'est dans un billet de blog que le réseau social dévoile les nouveautés qui vont débarquer et elles sont nombreuses...

Une mise en page remaniée plus simple et plus intuitive

plus simple et plus intuitive Flux d'actualités dédié pour découvrir et participer aux conversations, suivre les tendances, interagir avec les pairs et interagir avec les fans

pour découvrir et participer aux conversations, suivre les tendances, interagir avec les pairs et interagir avec les fans Navigation facile entre le profil personnel et les pages

entre le profil personnel et les pages Contrôles d'administration basés sur les tâches mis à jour donnant aux administrateurs de page de confiance un contrôle total ou un accès partiel

donnant aux administrateurs de page de confiance un contrôle total ou un accès partiel Informations exploitables et notifications plus pertinentes

et notifications plus pertinentes Fonctionnalités de sécurité et d'intégrité pour détecter le contenu indésirable et les comptes d'usurpation d'identité

La nouvelle interface utilisateur facilite le passage des profils personnels en pages Facebook. Une bonne chose pour les artistes ou toute autre personnalité publique qui souhaite reprendre leur profil plutôt que partir à zéro en créant une page Facebook.

Finalement, pour faire simple, les Pages Facebook vont devenir comme des profils Twitter. Elles pourront suivre des tendances, rejoindre des conversations ou encore suivre d'autres pages. Comme vous pouvez le voir au-dessus, vous aurez à proximité de la photo de profil l'indication du nombre de followers et de comptes suivi.

Nous supprimons les "J'aime" et nous nous concentrons sur les abonnés pour simplifier la façon dont les gens se connectent à leurs pages préférées. Contrairement aux "J'aime", les abonnés d'une page représentent les personnes qui peuvent recevoir des mises à jour de Pages, ce qui aide à donner aux personnalités publiques une indication plus forte de leur base de fans.

En ce qui concerne le déploiement de la nouvelle expérience des pages Facebook, le réseau social annonce que c'est en cours et que cela va apparaitre d'ici les prochains mois. Il faut donc s'attendre à l'abandon des likes au cours du premier semestre de l'année, c'est un peu la fin d'une époque...



