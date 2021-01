Too Good To Go lève 31 millions de dollars

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Too Good To Go, la startup qui vous permet d'acheter de la nourriture juste avant qu'elle ne soit gaspillée, lève un tour de 31,1 millions de dollars. C'est Blisce qui a mené la levée et a investi 15,4 millions de dollars. Les investisseurs et employés existants y participent également. C'est la première fois que Too Good To Go collecte des fonds auprès d'une société de capital-risque.

Too Good To Go : une levée de fonds importante pour démarrer 2021

La startup opère dans plusieurs pays européens depuis quelques années maintenant, dont la France. Elle gère un marché axé sur le gaspillage alimentaire avec, d'un côté les restaurants, les épiceries, les boulangeries et autres entreprises alimentaires et de l'autre, les consommateurs qui récupèrent à moindre coût de la nourriture juste avant qu'elle ne devienne invendable.



C’est du gagnant-gagnant qu'on avait partagé à sa sortie car elle permet aux jeunes et personnes à faibles revenus de se nourrir pour quelques euros et aux entreprises de limiter les pertes. Bien évidemment, Too Good To Go prélève une commission sur les transactions.



La PDG de la société, Mette Lykke, a déclaré qu’un tiers de la nourriture produite aujourd’hui est soit perdue, soit gaspillée - il existe donc une grande opportunité de marché. Alors que la startup a bien progressé, la pandémie a eu un impact important sur les revenus - de nombreux restaurants ont fermé leurs portes et de nombreux clients préfèrent rester chez eux.



Résultat, Too Good To Go avait enregistré une baisse de 62% de ses revenus en raison de Covid-19 en septembre dernier. Pour rebondir, la firme a donc levé des fonds et accroitre ses chiffres. Jusqu'ici, Too Good To Go a livré 50 millions de repas à 30 millions de personnes inscrites et grâce à 65 000 entreprises actives dans 15 pays.



Avec la levée de fonds, Too Good To Go prépare sa plus grande expansion - les États-Unis. Selon le service de recherche économique de l'USDA, le gaspillage représente 30 à 40% de l'approvisionnement alimentaire. Pour démarrer, la société a ouvert à New York et Boston et comptabilise déjà de bons chiffres qu'elle espère rapidement multiplié avec le potentiel du marché américain.



Voilà une app indispensable sur votre iPhone.

Télécharger l'app gratuite Too Good To Go : pas de gaspi