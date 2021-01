Oceanhorn: Chronos Dungeon est de sortie sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Comme annoncé début décembre, voilà le spin-off de la saga Oceanhorn qui troque l'aventure façon Zelda des excellents Oceanhorn et Oceanhorn 2, pour de l'action effrénée en 16-bits. Les petits gars de Cornfox & Bros nous ont fait une belle surprise avec un dungeon crawler très travaillé et accessible. En revanche, il faut être abonné à Apple Arcade pour le déguster seul ou jusqu'à 4 en local.



Regardez la vidéo :

Oceanhorn: Chronos Dungeon inspiré des Roguelike sur SNES

Clairement inspiré des jeux comme Zelda sur SNES, le nouveau chapitre arbore un style 16 bits du plus bel effet. Mais niveau gameplau, Cornfox & Bros a choisi de faire de Oceanhorn: Chronos Dungeon un jeu d'exploration de donjons qui mise en grande partie sur le coop local. En effet, c'est le premier Oceanhorn multijoueur !



Avec une approche rogue-lite et un style 16 bits arcade modernisé, Oceanhorn: Chronos Dungeon a été pensé pour le mobile afin d'être joué en sessions rapides. Les développeurs parlent carrément du « meilleur Dungeon Crawler familial » avec une profondeur immense avant la confrontation finale avec Chronos, le boss du temps.

Si vous adorez Oceanhorn mais que vous ne connaissez rien aux dongeon crawler, pas de panique puisque Oceanhorn: Chronos Dungeon est facile à prendre en main, même pour les novices et vous occupera, vous et vos éventuels amis, pendant de nombreuses heures.



Comme dans tout bon Roguelike, les modificateurs aléatoires rendent chaque niveau unique et chaque session inattendue avec un algorithme qui permet de faire varier plusieurs éléments. Par exemple, les héros commencent chaque partie avec des statistiques différentes, en fonction du signe du zodiaque auquel ils sont liés, et chacune des quatre classes (chevalier, chasseresse, grand maître et mage) se ressent et se joue différemment.



Les fonctionnalités clés :

Mode multijoueur coopératif sur canapé pour jusqu'à quatre joueurs

Sensations, musique et sons 16 bits, mis à jour jusqu'en 2020

Quatre classes parmi lesquelles choisir ou basculer à la volée, chacune avec un style de jeu différent

Rejouable à l’infini : le donjon se reconfigure avec de nouveaux modificateurs à chaque étage

Importants combats de boss

De nombreux objets à essayer pour un maximum de chaos dans les donjons

Voilà pour le nouveau HIT Apple Arcade qui permet de démarrer l'année 2021 en beauté. Si vous avez joué aux deux premiers opus, sachez que l'histoire d'Oceanhorn: Chronos Dungeon se situe après la fin d'Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm et se déroule 200 ans après la catastrophe. Voici le synopsis complet :

Le royaume d'Arcadie est maintenant divisé en plusieurs îles des mers inexplorées. Les colonies arcadiennes sont dispersées autour, avec beaucoup flottant entre les nuages. Les connaissances arcadiennes sont toujours très appréciées, même si de nombreuses créations sont maintenant en ruine. Des groupes errants de Direfolk, Gobelins et Ogres des Outlands parcourent les terres. Sous la surface de la mer, les forteresses vivantes corrompues habitent.



Mais il y a toujours de l'espoir. Un groupe d'aventuriers s'est lancé dans un voyage pour redonner au monde son ancienne gloire. Sur une île lointaine, ils trouvent leur chemin dans un complexe souterrain mythique appelé le Chronos Dungeon. Au fond, caché quelque part, se trouve le Paradigm Hourglass, un objet suffisamment puissant pour modifier le cours de l'histoire.



Nos courageux guerriers trouveront-ils le chemin vers le rez-de-chaussée et mettront la main sur ce précieux artefact? Quels défis les attendent à l'intérieur?

A vous de jouer, si vous avez un abonnement Apple Arcade pour en profiter sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Oceanhorn : Chronos Dungeon