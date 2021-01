Bons plans iOS : Moonlighter, Tiny Tanks!, Crypto Pie

Hier à 21:55 (Màj hier à 21:55)

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Moonlighter, Tiny Tanks!, Crypto Pie. L'occasion d'économiser 29,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Publicité

Applications gratuites iOS :

Scanner Pro (App, iPhone / iPad, v8.0.4, 161 Mo, iOS 11.0, Readdle Inc.) passe de 4,49 € à gratuit.

Un scanner portable qui vous créer des PDF à la volée de vos factures et autres documents importants, vous permettant d'emporter ces derniers toujours avec vous ou de les partager rapidement.



Le résultat est semblable à iScanner avec une interface plus simple. Le gros plus, c'est la possibilité de convertir vos scans en texte.



Les + : Auto-detection des bords

Numérisation en texte Télécharger l'app gratuite Scanner Pro Publicité





AR Spiders (App, iPhone / iPad, v1.54, 49 Mo, iOS 11.3, Joachim Mertens) passe de 2,29 € à gratuit. AR Spiders est dérangeant... Il vous permet de placer différentes araignées dans le monde réel et d'interagir avec elles avec des coups de pied. Vous pouvez également enregistrer vos interactions et les partager pour effrayer vos amis.



AR Spiders comprend également un pack d'autocollants séparé.



Les + : Pour vous faire des petites frayeurs Télécharger l'app gratuite AR Spiders





Crypto Pie (App, iPhone / iPad, v2.1, 19 Mo, iOS 12.0, Too Much Wasabi, LLC) passe de 4,49 € à gratuit. Crypto Pie vise à remplir les blancs. Que vous soyez novice dans la crypto-monnaie ou que vous souhaitiez apprendre de façon avancée, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin au même endroit.



L'application comprend quatre catégories principales et plus de 125 termes. Chaque terme comprend des prononciations audio et la possibilité de passer aux termes associés. Vous pouvez également choisir parmi trois modèles d'icônes uniques.



Attention, uniquement en anglais ! Publicité Télécharger l'app gratuite Crypto Pie





Jeux gratuits iOS :

Lucid Dream Adventure (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.5, 366 Mo, iOS 8.0, Grzegorz Kowal) passe de 4,49 € à gratuit. Lucid Dream Adventure est un jeu d’aventure incroyable qui attire des milliers de joueurs dans le monde entier. Guidez le destin de la petite Lucy et lancez-vous dans un voyage magique et dangereux dans le monde des rêves, afin de sauver sa mère. Dans cette nomination pour le plus important jeu de trophées indépendants, vous allez résoudre des dizaines de puzzles et de quêtes intéressantes. Vous discuterez avec des personnages mystérieux vivant dans des terres de rêve et ferez preuve de ruse et de prudence en parcourant les niveaux détaillés du monde onirique surréaliste.



Lucid Dream Adventure est un récit métaphorique de souffrance, de perte et de regret qui laisse place à l'extraordinaire pouvoir de l'amour.



Les + : L'histoire

Les graphismes Télécharger le jeu gratuit Lucid Dream Adventure





Neo Monsters (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.17, 378 Mo, iOS 8.0, ZigZaGame Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon sur Nintendo DS.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde avec plus de 900 monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Ceux qui aiment Pokémon devraient adorer...

Durée de vie Publicité Télécharger le jeu gratuit Neo Monsters





Tiny Tanks! (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3.1, 114 Mo, iOS 9.0, Owen Davis-Bower) passe de 1,09 € à gratuit.

Tiny Tanks est un addictif et prenant jeu de shoot et de tanks, en mode arcade : comme les jeux à l'ancienne, vous serez sur une carte avec des cibles ennemies à éliminer.



Trouvez la meilleure possibilité de tirer sur vos assaillants dans un mode solo ou multijoueur !



Les + : Le multi !

50 niveaux solo Télécharger le jeu gratuit Tiny Tanks!





Promotions iOS :

Silversword (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.7.5, 190 Mo, iOS 8.0, Mario J. Gaida) passe de 4,49 € à 3,49 €.

Silversword est un jeu de rôle fantastique mobile qui t’emmène aux pays mystérieux de Tarnak, un monde au-delà de la réalité.



Rassemble un groupe de héros courageux et affronte le mal qui veut détruire l’humanité.



Les + : Une bonne équivalence à The Bard's Tale Télécharger Silversword à 3,49 €





A Good Snowman (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 209 Mo, iOS 6, Draknek Limited) passe de 5,49 € à 2,29 €. A Good Snowman Is Hard To Build est un adorable jeu de réflexion dans lequel vous incarnez un monstre qui fait des bonhommes de neige. Graphismes superbes

Une bande-son originale Télécharger A Good Snowman à 2,29 €