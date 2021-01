Panasonic présente 5 innovations pour la voiture autonome [CES 2021]

Malgré un CES 2021 entièrement numérique en raison de la pandémie, les nouveautés sont nombreuses et notamment du côté la division automobile de Panasonic qui a dévoilé cinq technologies futuristes qui aideront à rendre les véhicules autonomes de demain plus performants et plus confortables. Ceux-ci incluent des caméras de remorquage Wi-Fi sans fil, un système de son surround Dolby Atmos et des affichages en réalité augmentée.

Les nouveautés voitures de Panasonic

La caméra pour remorque

Tout d'abord, Panasonic Automotive a dévoilé sa première caméra Wi-Fi entièrement sans fil. Cette caméra robuste capture un flux en 1080p à 60 ips, se connecte via le réseau Wi-Fi du véhicule directement à l'écran du système d'infodivertissement et est conçue pour coller à la remorque que vous remorquez pour offrir une vue dégagée sur les conditions de circulation autour du véhicule.

Remorquer quoi que ce soit lorsque la caméra de recul de votre véhicule est bloquée par la remorque peut être un défi dangereux pour les amateurs de loisirs et les entreprises de transport d’équipement.

Les systèmes d'infodivertissement avec Android

Du côté des systèmes d’infodivertissement, Panasonic travaille en étroite collaboration avec Google sur le développement du système d’exploitation Android dédié à l’automobile que nous avons vu dans la Polestar 2 et la Volvo XC40 Recharge. «Nous avons été au cœur du développement de Google», a déclaré Andrew Poliak qui explique qu'«ils nous utilisent comme conception de référence pour le développement de leur système d'exploitation automobile Android et comme plate-forme matérielle de base.»

Et alors que les voitures de demain deviendront encore plus intelligentes et plus performantes, Poliak s'attend à ce que ces systèmes d'infodivertissement fassent de même.

Vous voyez ces systèmes IVI (d'infodivertissement embarqués) devenir le cerveau de l'affichage dans les voitures. Donc, ils vont gérer le contenu électronique pilotant votre tableau de bord entièrement numérique, gérer la logique pour le contenu qui est rendu dans votre HUD, ajouter des technologies supplémentaires - être capable de diffuser Spotify et de mettre en cache le contenu hors ligne et toutes sortes de trucs sympas.

Du Dolby Atmos dans la voiture

Une de ces choses intéressantes est un système de son immersif, né d'un partenariat entre Panasonic Automotive, Klipsch et Dolby Atmos Music. C’est en fait un système audio Dolby Atmos pour votre voiture. Cependant, on ne sait pas quand la technologie sera commercialisée.

Un HUD 4K

L’autre nouveauté concerne un affichage (HUD) de réalité augmentée 4K.

Les solutions AR HUD de Panasonic couvrent une plus grande partie de la chaussée, avec un contenu de cluster traditionnel comme la vitesse et le carburant dans le champ proche ainsi que des superpositions 3D dans le champ lointain, montrant la navigation et d'autres données critiques du conducteur cartographiant spatialement la route à venir. Et dans un avenir avec davantage de véhicules autonomes, notre AR HUD pourrait également offrir un niveau supplémentaire de confort et d'assurance aux passagers AV. Mais au fur et à mesure que nous intégrons de plus en plus de fonctionnalités, de capteurs et de capacités dans nos voitures, l'équilibre des ressources informatiques embarquées avec celles du cloud sera primordial, une grande partie est liée à la latence, et une grande partie a à voir avec la bande passante.



Par exemple, avec Natural Language Processing, la technologie qui pilote les capacités de commande vocale de votre assistant virtuel, la nature de votre demande déterminera si la commande est gérée à bord ou dans le cloud. Lorsque l'Assistant Google intégré à votre voiture vous donne une liste des emplacements Starbucks à proximité et que vous choisissez le numéro deux, c'est une commande qui sera gérée à bord. Il n’est tout simplement pas efficace d’envoyer cette demande aux serveurs de Google pour traitement, puis de la redescendre vers le véhicule juste pour charger une adresse dans le système de navigation. Maintenant, si vous demandez à votre assistant: «Pour quels films Gérard Depardieu a-t-il remporté un Oscar», ce genre de question devra être envoyé à l'étage - et pas seulement parce que Gérard Depardieu n'a jamais remporté un Oscar) - mais parce qu'il n'y a que tellement d'informations que vous pouvez intégrer dans les ressources informatiques limitées d'une voiture et qu'il n'y a malheureusement pas assez de place pour des anecdotes sur les acteurs de cinéma français.

De l'IA Spatiale dans les voitures

Étonnamment, nous pourrions bientôt voir certaines capacités de l'intelligence artificielle gérées également comme des fonctions embarquées. Panasonic a annoncé au CES 2021 qu'il collaborait avec le développeur d'IA spatiale Phair pour étendre la sécurité du conducteur et le support à la navigation dans ses solutions automobiles.



Sa technologie d'intelligence artificielle d'apprentissage en profondeur fonctionne sur les systèmes d'infodivertissement automobiles, détecte et analyse l'environnement du conducteur en temps réel, et la combine avec la localisation 3D du véhicule pour fournir des informations de guidage et de sécurité améliorées.



La société a également annoncé lundi deux variantes de systèmes de charge sans fil embarqués - bobine mobile et bobine statique - au CES 2021. Idéal pour nos iPhone.