CES 2021 : Qualcomm présente la seconde génération de son Touch ID sous l'écran

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Les innovations ont été nombreuses au CES 2021, si beaucoup d'entreprises nous ont impressionnés, Qualcomm a sorti le grand jeu cette année avec son capteur d'empreinte sonique 3D de seconde génération. Il s'agit ici du dernier "Touch ID" de l'entreprise, deux fois plus rapide et plus grand, il se loge sous l'écran et il est capable de déverrouiller votre smartphone en un temps record !

50% plus rapide et 77% plus grand

Cela fait maintenant depuis plusieurs années que les ingénieurs d'Apple se battent pour inclure le Touch ID sous l'écran, ce qui pourrait signer le grand retour du déverrouillage de votre iPhone avec votre empreinte !

Cependant, si Apple n'y arrive pas, d'autres entreprises comme Qualcomm ont réussi et proposent cette technologie aux fabricants de smartphones Android. Lors du CES 2021, Qualcomm a présenté son capteur sonique 3D de 2e génération, celui-ci devrait équiper le Galaxy S21 de Samsung, malgré les difficultés de la première génération qui ont été à l'origine de nombreuses failles de sécurité sur les Galaxy S10 notamment.

Qualcomm a promis avoir énormément travaillé sur ce nouveau capteur, les erreurs ont été corrigées et les performances accélérées tout en conservant la fiabilité et la sécurité.



Le capteur sonique 3D se place sous l'écran du smartphone, il mesure 8 mm x 8 mm (contre 4 mm x 9 mm pour la 1re génération). La particularité du capteur de Qualcomm c'est que celui-ci est directement relié à un processeur qui s'occupe du traitement dès que vous posez le doigt à l'endroit dédié sur la surface de l'écran.

Si le gain de performance est une bonne nouvelle, on peut se dire "quel intérêt d'avoir un capteur d'empreinte plus grand ?". Il est vrai que techniquement ce n'est pas une bonne nouvelle puisque dans tous les smartphones chaque composant occupe une place bien précise et le moindre espace est exploité. Cependant, la stratégie de Qualcomm est la bonne puisque l'agrandissement du capteur sonique 3D va permettre de recueillir plus d'informations quand les balayages des empreintes auront lieu. Cela va fortement réduire la marge d'erreur qui a fait défaut à la première génération.

Apple va-t-il continuer à travailler de son côté ?

Il ne fait aucun doute qu'Apple va chercher à comprendre le fonctionnement de ce nouveau capteur sonique 3D. Les deux entreprises collaborent pour le modem 5G des iPhone 12 et la firme de Cupertino sait que Qualcomm est un fournisseur de confiance et que ses composants et technologies se placent parmi les meilleurs du marché.



Avec toutes les rumeurs qu'il y a eu, il n'y a aucun doute que prochainement le Touch ID fera son grand retour. De plus, avec la pandémie les utilisateurs à travers le monde commencent sérieusement à être exaspérés de ne pas pouvoir déverrouiller leur iPhone quand ils portent le masque !

À voir maintenant si Apple passera par Qualcomm ou proposera un système "maison" ce qui signerait la poursuite de l'excellent travail commencé avec les différentes versions du Touch ID actuellement en circulation.



