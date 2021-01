Premier rendu de l'iPad Pro 2021 de 12,9 pouces

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Alors que les informations se précisent sur la nouvelle version de l'iPad Pro 2021 qui est attendue pour mars prochain, voici les premiers rendus basés sur les fichiers de conception de la prochaine tablette phare d'Apple. 91Mobiles les a obtenus d'une source de confiance qui souhaite rester anonyme, et dévoile quasiment la même tablette que l'iPad Pro 2020.

Publicité

L'iPad Pro 2021 se montre en images

Les rendus confirment que l'iPad Pro 2021 de 12,9 pouces comprendra toujours des bords carrés avec un cadre mince autour de l'écran et un module de caméra carré à l'arrière. Pour la sécurité, le Face ID sera toujours présent, ce qui écarte l'hypothèse d'un Touch ID sur le bouton d'alimentation vu sur l'iPad Air 4.



Il semble que l'iPad Pro 2021 utilisera également un système à quatre haut-parleurs et une configuration à double caméra arrière avec flash LED, capteur LiDAR et microphone, tout comme son prédécesseur. De même, le Smart Connector est toujours présent avec sa fiche magnétique à l'arrière. En plus de cela, l'iPad Pro 2021 sera bien évidemment doté de la la bande de chargement pour l'Apple Pencil. Apple semble avoir conservé le port USB-C.



Par contre, aucun mot sur les spécifications techniques de l'iPad Pro 2021 qui pourrait être équipée du dernier chipset A14 Bionic mais en version optimisée (A14X ?). Enfin, l'iPad Pro 2021 devrait également être la première tablette 5G de la marque.