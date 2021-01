Samsung HW-Q950A : une barre de son 11.1.4 avec AirPlay 2 et SpaceFit Sound

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Samsung a dévoilé plusieurs nouveaux appareils et technologies expérimentales au CES 2021, notamment ses téléviseurs Neo QLED et microLED et un tas de nouveaux robots pour la maison. Cependant, le coréen a également lancé d'autres nouveautés pour la cuisine et le salon. L'une des petites annonces que vous avez peut-être manquées concerne les nouvelles barres de son de la série Q : les HW-Q950A et HW-Q800A. Les deux modèles prennent en charge AirPlay 2 d'Apple et sont livrés avec une fonction appelée SpaceFit Sound, qui peut vous aider à calibrer les appareils afin qu'ils puissent offrir le meilleur son pour la pièce où vous les placez. Samsung reprend ce qui fait la puissance des enceintes Sonos ou Apple par exemple.

Du son 11.1.4 pour la barre HW-Q950A

Les modèles 2021 ont des micros d'étalonnage à l'intérieur des barres de son et de leurs subwoofers. Ces micros peuvent vous aider à configurer le meilleur son pour la pièce et à déterminer le meilleur positionnement pour les appareils. Le HW-Q950A, en particulier, délivre un son surround impressionnant en 11.1.4 canaux avec des haut-parleurs orientés vers le haut et latéraux. C’est un pas en avant par rapport à la configuration 9.1.4 canaux de son prédécesseur, le HW-Q950T, qui avait déjà le plus grand nombre de canaux dans une seule barre de son lors de sa sortie l’année dernière.

3.1.2 pour la HW-Q800A

Pendant ce temps, le HW-Q800A se contente d'une configuration 3.1.2 et est compatible avec les systèmes de son surround sans fil.

Des technologies de pointe sur les barres Samsung

Les deux modèles intègrent Alexa et sont livrés avec le support des technologies Dolby Atmos, HDMI eARC et DTS: X. Outre SpaceFit Sound, ils sont également dotés d’autres fonctions de barre de son et d’audio de Samsung, telles que Q Symphony et Game Mode Pro. Le premier active le son de la barre de son et des haut-parleurs du téléviseur en même temps, tandis que le second permet à l'appareil de fournir des sons plus immersifs lorsqu'il détecte une console en cours d'utilisation.



Enfin, citons un amplificateur de voix actif, qui détecte les changements dans le bruit ambiant et amplifie le canal de dialogue pour compenser, tandis qu'une fonction Bass Boost augmente les effets de basse fréquence de la barre de son de 2 dB. De plus, Samsung s'est engagé à augmenter la puissance de ses nouvelles barres de son d'entrée de gamme de 90 watts ou plus.

Prix et date de sortie

Samsung n'a pas encore annoncé les prix et la disponibilité des modèles. Le HW-Q950A sera probablement assez cher, étant donné que le HW-Q950T coûtait 1799 $ lors de son lancement. Le HW-Q800A de Samsung sera probablement l'option la plus abordable et pourrait avoir un prix plus similaire à celui de son prédécesseur, le Q800T, qui avait démarré au départ à 899 $.