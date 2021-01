Spotify sonde pour une augmentation des prix en France

Plus le temps passe, et plus Spotify profite d’une domination abyssale sur le marché de streaming musical. Cette position confortable lui permet de jouer avec les prix dans les pays où les utilisateurs sont les plus nombreux.

L’année dernière encore, Daniel Ek, fondateur du service, indiquait que les tarifs pourraient changer dans les mois suivants, laissant entrevoir ce qui nous pend au nez. Pour conforter cette tendance, Spotify sonde actuellement ses abonnés sur leur réaction face à une éventuelle augmentation des prix...

Spotify veut augmenter les prix en France

Peut-être le saviez-vous déjà, mais le tarif des formules de Spotify change d’un pays à l’autre, selon sa popularité. Ainsi, alors qu’en Belgique, la formule famille est 1€ plus cher qu’en France, il se pourrait que les choses changent dans les prochaines semaines.

Via son application officielle, Spotify organise un sondage auprès des utilisateurs français, notamment sur leurs opinions vis à vis de ses concurrents que sont Deezer et Apple Music.

Seulement, les dernières questions s’intéressent également sur les tarifs et sur les scénarios possibles où l’utilisateur serait prêt à payer plus. Si on parle, en général, d’une augmentation d’un euro, c’est le forfait famille qui inquiète.

Les choix parlent alors de 15,99 € (comme en Belgique), 17,99 € et 20,99 € face à 14,99€ actuellement en France. Vous en pensez quoi ? Spotify ne coûte moins de 5€ dans certains pays avec le même service...

