Free Mobile propose un forfait 60 Go à 9,99€ !

Alors que la concurrence a augmenté les prix de ses offres avec au minimum 12€, Free se place sous la barre des 10€ avec sa Série Free 60 Go qui est valable sur 12 mois avant le passage au forfait Free 5G à 19,99€. La promo est valable du 13/01/2021 au 19/01/2021 pour toute nouvelle souscription, réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées au Forfait Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription.

Après Sosh, RED ou B&You, Free Mobile attaque l'année en fanfare avec une promotion très intéressante. L'opérateur libre affiche son forfait 60 GO à 9,99€ pendant les 12 premiers mois. Après un an, il repassera à 19,99€ pour tous les abonnés, sauf si vous arrivez à négocier une nouvelle réduction. Mais au passage, vous serez automatiquement migré sur le réseau 5G. Retrouvez tous nos bons plans forfaits en un seul endroit.

