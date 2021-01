Oppo Find X3 Pro : un bloc photo pas comme les autres

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Voici un nouveau leak autour du futur Oppo Find X3 Pro. Après des révélations sur sa batterie, voilà maintenant des photos qui nous permettent d'en apprendre plus et notamment sur le bloc photo qui comme vous pouvez le constater change totalement par rapport au modèle de 2020.

L'Oppo Find X3 Pro se montre en photo

Après une sortie remarquée et des critiques majoritairement positives pour l'Oppo Find X2 Pro, son grand frère l'Oppo Find X3 Pro est plus qu'attendu par les fans de la marque. Justement, il semblerait que les premières photos et les premières caractéristiques viennent de tomber de la part de Evan Blass @evleaks.



Vous pouvez donc remarquer ce tout nouveau bloc photo qui change radicalement du précédent qui était à la verticale. Ce format qui ressemble étrangement à celui de l'iPhone 12 à la particularité d'avoir cet effet boqué qui lui donne une impression d'épaisseur ou du moins de ressortir du smartphone. Le bloc photo sera composé de deux capteur Sony de 50 MP, un objectif macro équipé d'un zoom x25, et un téléobjectif de 13 MP. On note également un écran incurvé ainsi que les boutons de volume sur la gauche et le bouton d'alimentation sur la droite.

Pour le reste, @evleaks évoque un écran 1440p de 6.7 pouces avc un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La caméra avant se situe dans l'écran et a toujours cet aspect de petite bulle. La charge rapide filaire et sans fil sera de la partie. Pour ce qui est des couleurs, on devrait retrouver du noir, blanc, bleu et orange. Pour rappel, sa sortie officielle devrait se situer vers le début du mois d'avril.



Qui sent une petite inspiration Apple ?