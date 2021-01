Samsung Galaxy S21 : timide évolution mais le S-Pen pour tuer le Note

Les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont désormais officiels. Pour clore le CES 2021, Samsung a choisi de lancer ses smartphones haut de gamme en avance cette année, «tout simplement car nous sommes prêts» dixit la firme. Autant prévenir les fans, pas de grand changement cette année, mais une évolution et la mort annoncée des Galaxy Note. Sur la page de présentation des S21, Samsung parle pourtant d'une révolution.

Galaxy S21 : du changement dans la continuité

Un design spécial pour les S21

La chose la plus marquante sur les S21 concerne le design malgré une face avant très banale et proche des S20. Outre la dalle plate (sauf sur le Ultra), Samsung a surtout ferré le bloc photo arrière sur le coin supérieur gauche de l'appareil avec un contour qui vient s'enrouler autour du smartphone. Une façon de se démarquer certainement.



Pour mettre l'accent sur le premium, le Galaxy S21 Ultra est doté de plus de capteurs mais aussi d'un dos en verre mat, ce qu'affiche aussi le S21 Plus. Le S21 classique reste sur du plastique poli.



L'ensemble est certifié IP68, se recharge via un port USB-C et permet un affichage 120 Hz adaptatif vu sur le Note 20.



Voici les différentes résolutions :

Galaxy S21 : 6,2 pouces, jusqu’à du Full HD+ ;

6,2 pouces, jusqu’à du Full HD+ ; Galaxy S21+ : 6,7 pouces, jusqu’à du Full HD+ ;

6,7 pouces, jusqu’à du Full HD+ ; Galaxy S21 Ultra : 6,8 pouces, jusqu’à du WQHD+.

Puce Exynos 2100

Chaque S21 est propulsé par le tout nouveau SoC Exynos 2100, la première puce du coréen gravée en 5 nm présentée il y a deux jours. Pour épauler ce nouveau coeur, Samsung a choisi 8 Go de RAM sur les S21 et S21+, et même 12 voire 16 Go de RAM sur le modèle Ultra selon la taille du stockage choisie.

Autonomie et 5G

Les énormes batteries affichent respectivement 4000, 4800 et 5000 mAh avec une recharge jusqu'à 25 W en filaire. Et comme nous nous y attendions, aucune prise chargeur fournie dans la boite, Samsung revenant en arrière après sa moquerie lors de la sortie des iPhone 12. La volonté étant de limiter l'impact environnemental. Mais rassurez-vous, le câble USB-C vers USB-C est inclus dans la boîte — ainsi que des écouteurs en France.



A noter que la 5G est bien évidemment de la partie.

Photo améliorée

Côté photo et vidéo, Samsung apporte des modifications majeures avec notamment des capteurs de deuxième génération pour améliorer la colorimétrie et le mode nuit.

Les S21 et S21 Plus sont dotés de :

un capteur principal de 12 mégapixels (f/1,8) ;

un capteur de 64 mégapixels (f/2,0), avec vidéo 8K et zoom optique x3 ;

un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) à 120 degrés.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est mieux loti avec :

un capteur principal de 108 mégapixels (f/1,8), compatible vidéo 8K ;

ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) à 120 degrés ;

téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2,4) ;

téléobjectif x10 de 10 mégapixels (f/4,9) ;

capteur ToF comme sur les iPhone 12 Pro

Sur ce dernier smartphone, le zoom numérique peut atteindre x100 et les photographes pourront capturer en RAW 12 bits.



Samsung promet de la vidéo 4K 60 fps sur tous les capteurs, tout comme le mode super stabilisé à 60 images par seconde.



Enfin, la vidéo profite d'une nouveau mode réalisateur qui permet de filmer tout en prévisualisant le film entrevu depuis un autre capteur, idéal pour vérifier si l'angle est plus intéressant avant de changer de prise de vue.



En façade, le S21 Ultra affiche une définition de 40 mégapixels contre 10 mégapixels pour les deux S21.

Android 11

L’ensemble de ces nouveaux Galaxy S21 tournent directement sur Android 11 avec l’interface One UI 3.1.

Le S Pen sur le Galaxy S21 Ultra

Sur le Galaxy S21 Ultra, les acheteurs auront un autre avantage : la compatibilité avec le S Pen. Mais le constructeur ne l'offre pas avec le smartphone et explique que ceux des tablettes Samsung ou des anciens Note fonctionnent. Mais la marque vend également un nouveau S-Pen avec un temps de latence de 9 ms.

Prix et date de sortie des Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra

Voilà pour les maigres nouveautés de cette année. Samsung a concédé quelques efforts sur les prix avec une baisse de 50€ en moyenne. Les trois smartphones seront commercialisés à partir du 29 janvier en France avec des précommandes qui démarrent ce jour.

Galaxy S21 à 859 euros (128 Go) / 909 euros (256 Go)

Galaxy S21+ à 1059 euros (128 Go) / 1109 euros (256 Go)

Galaxy S21+ à 1259 euros (128 Go) / 1309 euros (256 Go) / 1439 euros (512 Go + 16 Go de RAM)



En cas de précommandes entre le 14 et le 28 janvier 2021, les clients recevront un Galaxy SmartTag (traqueur Bluetooth) et une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds Live. Ceux qui opteront pour le modèle Ultra auront même droit aux nouveaux Galaxy Buds Pro.