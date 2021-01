MacBook Pro 14 / 16” 2021 : adieu Touch Bar et retour du MagSafe ?

Apple travaille activement sur deux nouveaux modèles de MacBook Pro qui présenteront des changements de conception importants, a déclaré cette nuit l'analyste Apple Ming-Chi Kuo dans une note aux investisseurs. Si il ne fait aucun doute que les deux portables incluront les nouvelles puces Apple Silicon, en revanche il va y avoir des surprises.

La fin de la Touch Bar sur les MacBook Pro ?

Selon Kuo, Apple développe actuellement un modèle 14 pouces en plus de la refonte du haut de gamme 16 pouces. Les nouvelles machines présenteront un design à bords plats, que Kuo décrit comme "similaire à l'iPhone 12" sans courbes contrairement aux modèles actuels. Ce sera la mise à jour la plus importante du MacBook Pro depuis cinq ans.



Pour accompagner ce changement, Apple aurait décidé de supprimer la barre tactile OLED, revenant à la place aux touches de fonction physiques. La Touch Bar était arrivée en 2016 sur les MacBook Pro mais n’a visiblement jamais rencontré le succès escompté.

Kuo affirme également que le connecteur de charge MagSafe sera restauré, bien qu’Apple soit récemment passé à l'USB-C. Les modèles de MacBook Pro 2021 auront des ports supplémentaires, ce qui fait que la plupart des gens n'auront peut-être pas besoin d'acheter des dongles pour compléter les ports disponibles sur les nouvelles machines. Depuis 2016, les modèles de MacBook Pro d'Apple sont limités aux ports USB-C.



Tous les nouveaux modèles de MacBook Pro comporteront des puces en silicone Apple et aucune option de puce Intel ne sera incluse. On ne sait pas encore si la firme de Cupertino les nommera M1 ou autrement comme M1X ou M2.



Les MacBook Pro nouvelle génération utiliseront la même conception de caloduc que le modèle actuel de MacBook Pro 16 pouces, qui, selon Kuo, est bien meilleur que celle des MacBook Pro et MacBook Air 13 pouces actuels. Avec une meilleure gestion de la chaleur, les performances pourront monter d’un cran.



Pour finir sur les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces à venir, Kuo dit que nous pouvons nous attendre à les voir sortir au troisième trimestre de 2021. En raison de la conception remaniée et de la forte demande de remplacement, les expéditions totales de MacBook pourraient augmenter considérablement de 25 à 30% d'une année sur l'autre pour atteindre 20 millions d’unités.



Mise à jour de 9h40 : De son côté, Bloomberg confirme le retour du MagSafe pour charger plus rapidement qu'en USB-C, mais aucun autre port ne serait ajouté comme le HDMI ou USB-A.



Enfin, le journal américain évoque des écrans plus lumineux et au contraste plus fort, certainement en miniLED. Il parle également d'une puce graphique plus performante que sur les M1.