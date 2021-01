La mise à jour de la politique de confidentialité de WhatsApp retardée

Hier à 21:24 (Màj hier à 21:25)

Corentin Ruffin

Depuis quelques semaines, l'application WhatsApp Messenger et ses dirigeants sèment la zizanie dans le monde entier, affirmant vouloir changer le traitement de nos données au sein de l'application de messagerie instantanée. Ce gros changement met en avant le partage d'informations avec le réseau social Facebook, ce qui effraie un bon nombre d'utilisateurs, d'autant plus que si ces derniers n'acceptent pas les conditions, leur compte sera supprimé.



Depuis, WhatsApp a tenté de rassurer tout le monde en affirmant qu'il y a eu « beaucoup de désinformation » menant à des inquiétudes qui n'auraient pas lieu d'être. Mais, face à ce mécontentement et l'incompréhension générale, il semblerait que l'application soit dans l'obligation de retarder cette mise à jour.

WhatsApp recule la date d'arrivée de la nouvelle politique de confidentialité

Avec ces mises à jour, rien de tout cela ne change. Au lieu de cela, la mise à jour inclut de nouvelles options que les gens auront pour envoyer un message à une entreprise sur WhatsApp et fournit une transparence supplémentaire sur la façon dont nous collectons et utilisons les données.



C'est en partie le message que WhatsApp a tenu à partager aux utilisateurs pour rassurer ces derniers, affirmant que cette future mise à jour "n'étendra pas leur capacité à partager des données avec Facebook". WhatsApp prévoit maintenant de reculer la date du 8 février, où les dirigeants voulaient supprimer ou suspendre les comptes refusant la nouvelle politique de confidentialité.



Son but ? Faire beaucoup plus pour éliminer les informations erronées sur le fonctionnement de la confidentialité et de la sécurité avant de lancer la mise à jour le 15 mai prochain.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

